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Когда в Молдове начнут вакцинацию детей против COVID-19: ответ Минздрава
Когда в Молдове начнут вакцинацию детей против COVID-19: ответ Минздрава
Вакцинация детей в Молдове когда могут начать ответили в Минздраве
2021-08-03T13:56+0300
2021-08-03T13:58+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
вакцинация
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты рассматривают вопрос вакцинации против коронавируса детей, заявил во вторник в ходе пресс-конференции Минздрава эпидемиолог Вячеслав Гуцу. По его словам, как только в Молдову доставят все ранее закупленные 700 тысяч доз Pfizer, то, возможно, в республике включат в национальный план иммунизации и вопрос по вакцинированию детей.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210803/protest-obeazatelnaia-vakczinaczia-kishinev-43510252.html
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация

Когда в Молдове начнут вакцинацию детей против COVID-19: ответ Минздрава

13:56 03.08.2021 (обновлено: 13:58 03.08.2021)
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Юлия Липовая
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После получения необходимого количества подходящих вакцин против коронавируса в Молдове могут начать иммунизацию детей.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты рассматривают вопрос вакцинации против коронавируса детей, заявил во вторник в ходе пресс-конференции Минздрава эпидемиолог Вячеслав Гуцу.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже рекомендует вакцинацию детей начиная 12-16-летнего возраста. Речь идет об иммунизации препаратами Pfizer и Moderna. В Молдове данная рекомендация пока не действует, потому что на складах у нас недостаточно подходящих прививок, только немного Pfizer, а Moderna нет совсем", – отметил Гуцу.

По его словам, как только в Молдову доставят все ранее закупленные 700 тысяч доз Pfizer, то, возможно, в республике включат в национальный план иммунизации и вопрос по вакцинированию детей.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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