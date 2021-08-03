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Парадоксы и загадки унионизма

Парадоксы и загадки унионизма

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем унионизм как идею и его перспективы в молдавской политике. 03.08.2021, Sputnik Молдова

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Грозный, страшный и могучий – именно таким принято в некоторых СМИ изображать молдавский унионизм: как нечто, что не просто угрожает молдавской государственности, а практически уже ее разрушило.Однако итоги последних парламентских выборов показали, что сторонников этой идеи в Молдове не так уж много – за Партию AUR проголосовали чуть более семи тысяч граждан Молдовы. Означает ли это, что государственности ничего не угрожает, а социологические опросы, демонстрирующие устойчивый рост унионистских настроений, лгут?Попытаемся выяснить все это с экспертами – политологами Виктором Жуком и Владимиром Брутером.

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