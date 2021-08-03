https://ru.sputnik.md/20210803/zagadki-unionizma-43499236.html
Парадоксы и загадки унионизма
Парадоксы и загадки унионизма
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем унионизм как идею и его перспективы в молдавской политике. 03.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-03T08:30+0300
2021-08-03T08:30+0300
2021-08-03T08:31+0300
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Грозный, страшный и могучий – именно таким принято в некоторых СМИ изображать молдавский унионизм: как нечто, что не просто угрожает молдавской государственности, а практически уже ее разрушило.Однако итоги последних парламентских выборов показали, что сторонников этой идеи в Молдове не так уж много – за Партию AUR проголосовали чуть более семи тысяч граждан Молдовы. Означает ли это, что государственности ничего не угрожает, а социологические опросы, демонстрирующие устойчивый рост унионистских настроений, лгут?Попытаемся выяснить все это с экспертами – политологами Виктором Жуком и Владимиром Брутером.
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Сергей Цуркану
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румыния, молдова, унионисты, унионизм, видео
Парадоксы и загадки унионизма
08:30 03.08.2021 (обновлено: 08:31 03.08.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем унионизм как идею и его перспективы в молдавской политике.
Грозный, страшный и могучий – именно таким принято в некоторых СМИ изображать молдавский унионизм: как нечто, что не просто угрожает молдавской государственности, а практически уже ее разрушило.
Однако итоги последних парламентских выборов показали, что сторонников этой идеи в Молдове не так уж много – за Партию AUR проголосовали чуть более семи тысяч граждан Молдовы. Означает ли это, что государственности ничего не угрожает, а социологические опросы, демонстрирующие устойчивый рост унионистских настроений, лгут?
Попытаемся выяснить все это с экспертами – политологами Виктором Жуком и Владимиром Брутером.