https://ru.sputnik.md/20210804/anastasia-nichita-moldova-olimpiada-tokyo-43572247.html
Анастасия Никита: ошибка за 10 секунд лишила меня битвы за олимпийскую медаль
Анастасия Никита: ошибка за 10 секунд лишила меня битвы за олимпийскую медаль
Анастасия Никита на Олимпийских играх
2021-08-04T19:35+0300
2021-08-04T19:35+0300
2021-08-04T19:35+0300
олимпиада в токио-2020
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Молдавский борец Анастасия Никита прокомментировала свое поражение на Олимпийских играх в Токио. На своей странице в Facebook она рассказала, что очень разочарована результатом на Олимпиаде. По ее словам, "спорт иногда бывает очень жесток с атлетами, ставит их на колени и делает беспомощными, а в другие разы поднимает на высоту". Однако самое важное, как уверена Никита, - это всегда подниматься и продолжать путь, несмотря на любые препятствия. Она выразила сожаление, что не смогла порадовать молдавских зрителей, и поблагодарила всех, кто с ней работал и поддерживал. Напомним, Никита не прошла в утешительные бои на Олимпийских играх в Токио.До этого она победила соперницу из Нигерии в 1/8, а затем уступила в 1/4 болгарке Эвелине Николовой.У молдавской атлетки был шанс пройти в утешительные бои, если бы ее бывшая оппонентка из Болгарии прошла в финал. Однако финалисткой стала белорусская спортсменка Ирина Курочкина.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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в молдове, молдова, токио
Анастасия Никита: ошибка за 10 секунд лишила меня битвы за олимпийскую медаль
Анастасия Никита выразила сожаление, что не смогла порадовать молдавских болельщиков.
КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Молдавский борец Анастасия Никита прокомментировала свое поражение на Олимпийских играх в Токио.
На своей странице в Facebook она рассказала, что очень разочарована результатом на Олимпиаде.
"Я прошла до этого момента очень тяжелый и сложный период, я стольким пожертвовала для осуществления своей мечты - олимпийской медали! К сожалению, этого не произошло в этот раз, маленькая ошибка за 10 секунд лишила меня битвы за олимпийскую медаль", - написала Никита.
По ее словам, "спорт иногда бывает очень жесток с атлетами, ставит их на колени и делает беспомощными, а в другие разы поднимает на высоту". Однако самое важное, как уверена Никита, - это всегда подниматься и продолжать путь, несмотря на любые препятствия.
Она выразила сожаление, что не смогла порадовать молдавских зрителей, и поблагодарила всех, кто с ней работал и поддерживал.
Напомним, Никита не прошла в утешительные бои на Олимпийских играх в Токио.
До этого она победила соперницу из Нигерии в 1/8, а затем уступила в 1/4 болгарке Эвелине Николовой.
У молдавской атлетки был шанс пройти в утешительные бои, если бы ее бывшая оппонентка из Болгарии прошла в финал. Однако финалисткой стала белорусская спортсменка Ирина Курочкина.
Молдавские спортсмены в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.