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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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Анастасия Никита не прошла в утешительные бои и завершила выступление в Токио
Анастасия Никита не прошла в утешительные бои и завершила выступление в Токио
Анастасия Никита на Олимпийских играх
2021-08-04T14:32+0300
2021-08-04T14:32+0300
олимпиада в токио-2020
молдова
токио
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Молдавский борец Анастасия Никита не прошла в утешительные бои на Олимпийских играх в Токио. Ранее Никита победила соперницу из Нигерии в 1/8, а затем уступила в 1/4 болгарке Эвелине Николовой. У молдавской атлетки был бы шанс пройти в утешительные бои, если бы ее бывшая оппонентка из Болгарии прошла в финал. Однако финалистом стала белорусская спортсменка Ирина Курочкина. Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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молдова, токио

Анастасия Никита не прошла в утешительные бои и завершила выступление в Токио

14:32 04.08.2021
176
© Photo : UWW / Gabor MARTINAnastasia NICHITA
Anastasia NICHITA - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Photo : UWW / Gabor MARTIN
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Результаты боев в полуфинале не позволили спортсменке из Молдовы продолжить выступление на Олимпиаде.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Молдавский борец Анастасия Никита не прошла в утешительные бои на Олимпийских играх в Токио.
Ранее Никита победила соперницу из Нигерии в 1/8, а затем уступила в 1/4 болгарке Эвелине Николовой.
У молдавской атлетки был бы шанс пройти в утешительные бои, если бы ее бывшая оппонентка из Болгарии прошла в финал.
Однако финалистом стала белорусская спортсменка Ирина Курочкина.
© Sputnik / Vadim RusuАнастасия Никита
Анастасия Никита - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Анастасия Никита
© Sputnik / Vadim Rusu

Молдавские спортсмены в Токио

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
22 июля, 14:25
368
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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