https://ru.sputnik.md/20210804/anastasia-nichita-tokyo-moldova-43546040.html
Анастасия Никита в Токио уступила в 1/4 финала: возможны утешительные поединки
Анастасия Никита в Токио уступила в 1/4 финала: возможны утешительные поединки
Анастасия Никита Олимпиада в Токио
2021-08-04T09:25+0300
2021-08-04T09:25+0300
2021-08-04T09:25+0300
олимпиада в токио-2020
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токио
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КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Молдавская спортсменка Анастасия Никита прошла в 1/4 финала на Олимпийских играх в Токио, где уступила сопернице из Болгарии Эвелине Николовой. Ранее борец из Молдовы выиграла у спортсменки из Нигерии в 1/8 финала. Никита еще сохраняет шансы продолжить выступление на Олимпиаде, попав в стадию утешительных поединков, из которых можно попасть в бой за бронзу. Это будет возможно, если соперница молдавской спортсменки из 1/4 финала Николова выиграет в полуфинале у белоруски Ирины Курочкиной и выйдет в финал. Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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молдова, токио
Анастасия Никита в Токио уступила в 1/4 финала: возможны утешительные поединки
Анастасия Никита ожидает результатов в полуфинале, что может позволить ей попасть в утешительные поединки.
КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Молдавская спортсменка Анастасия Никита прошла в 1/4 финала на Олимпийских играх в Токио, где уступила сопернице из Болгарии Эвелине Николовой.
Ранее борец из Молдовы выиграла у спортсменки из Нигерии в 1/8 финала.
Никита еще сохраняет шансы продолжить выступление на Олимпиаде, попав в стадию утешительных поединков, из которых можно попасть в бой за бронзу.
Это будет возможно, если соперница молдавской спортсменки из 1/4 финала Николова выиграет в полуфинале у белоруски Ирины Курочкиной и выйдет в финал.
Молдавские спортсмены в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.