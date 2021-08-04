https://ru.sputnik.md/20210804/belczy-oranzhevyj-kod-covid-43564879.html

В Бельцах объявили "оранжевый код" COVID-опасности

В Бельцах объявили "оранжевый код" COVID-опасности

В Бельцах оранжевый код в связи с ростом случаев COVID-19

2021-08-04T17:15+0300

2021-08-04T17:15+0300

2021-08-04T17:15+0300

коронавирус

в молдове

бельцы

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В муниципии Бельцы ввели "оранжевый код" эпидемиологической опасности в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции.Решение было принято на заседании территориальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. "Остается обязательным ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте и на остановках, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдение физического расстояния", – пояснили в примэрии Бельц. Как отметили в местных органах власти, приоритетной мерой в борьбе с инфекцией остается вакцинирование населения. "Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности рекомендуется продвигать в коллективах идею о необходимости вакцинации против инфекции COVID-19 при поддержке Бельцкого центра общественного здоровья или МСПУ "Центр семейных врачей", – уточнили в примэрии. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210803/covid-19-moldova-sutki-43528830.html

https://ru.sputnik.md/20210801/pravila-vezd-grazhdane-moldova-pandemia-43467916.html

https://ru.sputnik.md/20210728/kishinev-kovid-novye-mery-komissii-43330099.html

бельцы

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в молдове, бельцы