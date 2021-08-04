https://ru.sputnik.md/20210804/buyukanakh-perekroyut-creanga-iesilor-43557585.html

Вниманию водителей: на Буюканах перекроют важную дорожную развилку

Вниманию водителей: на Буюканах перекроют важную дорожную развилку

В Кишиневе снова перекроют улицы Ион Крянгэ - Ешилор

2021-08-04T16:34+0300

2021-08-04T16:34+0300

2021-08-04T16:34+0300

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кишинев

какие улицы перекрыты в кишиневе

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В Кишиневе временно приостановят движение на одной из важных дорожных развилок в секторе Буюканы. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как уточнили в ведомстве, речь идет о пересечении улиц Ион Крянгэ – Каля Ешилор. Этот участок дороги будет недоступен в период 5–7 августа. Также восьмого августа полностью перекроют движение в периметре указанных улиц. Водителям в эти дни рекомендуется подбирать маршруты в объезд этой зоны. "Призываем уважать всех участников движения, соблюдать все правила, а также быть внимательнее", – пояснили в ГИП.

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