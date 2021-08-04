https://ru.sputnik.md/20210804/derzhal-zalozhnikakh-detej-muzhchina-feleshty-moldova-43548974.html

Триллер в Фэлештах: мужчина держал в заложниках детей, потом совершил суицид

Триллер в Фэлештах: мужчина держал в заложниках детей, потом совершил суицид

Мужчина держал в заложниках детей, а потом совершил суицид в Молдове

2021-08-04T11:14+0300

2021-08-04T11:14+0300

2021-08-04T11:30+0300

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. В Фэлештах мужчина держал в заложниках детей своей сожительницы, а затем совершил суицид. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, мать детей позвонила в полицию в 23.00, сообщив, что в селе Иленуца ее сожитель ведет себя агрессивно. Как сообщили в ведомстве, полицейские сумели спасти детей, в то время как агрессор угрожал совершить суицид. "Несмотря на уговоры и попытки остановить мужчину, он воткнул нож себе в грудь", - говорится в сообщении ГИП.Как добавили в полиции, мужчине вызвали скорую помощь, но в скором времени он скончался. Как позднее сообщила полиция, свидетели рассказали, что якобы мужчина подозревал свою сожительницу в измене, а ее дети - племянники сестры предполагаемого любовника.В полиции отметили, что в роковую ночь мужчина позвонил женщине и сообщил ей, что убьет детей, если она не придет домой. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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в молдове, молдова