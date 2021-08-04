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Триллер в Фэлештах: мужчина держал в заложниках детей, потом совершил суицид
Триллер в Фэлештах: мужчина держал в заложниках детей, потом совершил суицид
Мужчина держал в заложниках детей, а потом совершил суицид в Молдове
2021-08-04T11:14+0300
2021-08-04T11:14+0300
2021-08-04T11:30+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. В Фэлештах мужчина держал в заложниках детей своей сожительницы, а затем совершил суицид. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, мать детей позвонила в полицию в 23.00, сообщив, что в селе Иленуца ее сожитель ведет себя агрессивно. Как сообщили в ведомстве, полицейские сумели спасти детей, в то время как агрессор угрожал совершить суицид. "Несмотря на уговоры и попытки остановить мужчину, он воткнул нож себе в грудь", - говорится в сообщении ГИП.Как добавили в полиции, мужчине вызвали скорую помощь, но в скором времени он скончался. Как позднее сообщила полиция, свидетели рассказали, что якобы мужчина подозревал свою сожительницу в измене, а ее дети - племянники сестры предполагаемого любовника.В полиции отметили, что в роковую ночь мужчина позвонил женщине и сообщил ей, что убьет детей, если она не придет домой. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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в молдове, молдова
Триллер в Фэлештах: мужчина держал в заложниках детей, потом совершил суицид
11:14 04.08.2021 (обновлено: 11:30 04.08.2021)
Страшная история произошла в одном из районов Молдовы.
КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. В Фэлештах мужчина держал в заложниках детей своей сожительницы, а затем совершил суицид. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, мать детей позвонила в полицию в 23.00, сообщив, что в селе Иленуца ее сожитель ведет себя агрессивно.
"Прибыв на место, полицейские обнаружили, что пьяный мужчина, угрожая ножом, держит в заложниках двух детей - 16-летнюю девушку и 12-летнего мальчика", - отметили в ГИП.
Как сообщили в ведомстве, полицейские сумели спасти детей, в то время как агрессор угрожал совершить суицид.
"Несмотря на уговоры и попытки остановить мужчину, он воткнул нож себе в грудь", - говорится в сообщении ГИП.
Как добавили в полиции, мужчине вызвали скорую помощь, но в скором времени он скончался.
Как позднее сообщила полиция, свидетели рассказали, что якобы мужчина подозревал свою сожительницу в измене, а ее дети - племянники сестры предполагаемого любовника.
В полиции отметили, что в роковую ночь мужчина позвонил женщине и сообщил ей, что убьет детей, если она не придет домой.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.