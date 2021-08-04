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Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая
Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая
Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая
2021-08-04T11:31+0300
2021-08-04T11:34+0300
экономика
в молдове
сельское хозяйство
министерство сельского хозяйства
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Проливные дожди с градом, прошедшие в Молдове в последние дни, повредили сотни гектаров полей с разными сельхозкультурами, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИСС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, осадки затронули несколько сельскохозяйственных культур в следующих районах: Фэлешть, Сорока, Криулень, Теленешть, Кэлэрашь, Бельцы, Глодень, Рышкань, Сынжерей, Унгень и Дубэсарь.Так, в Фэлештском районе, в селах Прутень, Пырлица, Рисипень и Поповка, в результате проливного дождя, сопровождавшегося сильным ветром и градом, пострадали около 403 гектаров полей, а в Рэуцеле - 500 гектаров подсолнечника.Кроме того, большой ущерб полям зафиксировали в нескольких селах Унгенского района: Синешть, Мэгуреле, Кошень, Цигира и Кондратешть. Там было сорвано и повреждено около 100 листов шифера с крыш 12 хозяйств, пострадало примерно 557 гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 15 гектаров пшеницы, 340 гектаров кукурузы, 202 гектаров подсолнечника.В то же время в селе Мэгуреле сорвало около 60 листов шифера с крыш 20 домовладений, четыре листа шифера с крыши гимназии, а также были повреждены 215 гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 115 гектаров кукурузы, 70 гектаров подсолнечника, 20 гектаров виноградников и 10 гектаров люцерны.По данным спасателей, значительный ущерб сельскохозяйственному сектору был нанесен в Дубэсарах и Кэлэрашь.Так, в селах Пырыта, Кошница и Дороцкая из Дубэсар от осадков пострадало 633 гектара сельскохозяйственных культур, а в Ходжинешть и Онишкань Кэлэрашского района - около 279 гектаров.Спасатели продолжают работу по оценке ущерба.
https://ru.sputnik.md/20210730/liven-grad-moldova-posledstviya-43410215.html
https://ru.sputnik.md/20210721/posledstviya-dozhdey-v-moldove-postradali-sotni-gektarov-poley-i-sadov-42665265.html
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в молдове, сельское хозяйство, министерство сельского хозяйства

Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая

11:31 04.08.2021 (обновлено: 11:34 04.08.2021)
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CC BY 2.0 / Vanerpaddel / HailГрад
Град - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
CC BY 2.0 / Vanerpaddel / Hail
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Непогода нанесла значительный ущерб сельскохозяйственному сектору республики.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Проливные дожди с градом, прошедшие в Молдове в последние дни, повредили сотни гектаров полей с разными сельхозкультурами, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИСС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, осадки затронули несколько сельскохозяйственных культур в следующих районах: Фэлешть, Сорока, Криулень, Теленешть, Кэлэрашь, Бельцы, Глодень, Рышкань, Сынжерей, Унгень и Дубэсарь.
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Так, в Фэлештском районе, в селах Прутень, Пырлица, Рисипень и Поповка, в результате проливного дождя, сопровождавшегося сильным ветром и градом, пострадали около 403 гектаров полей, а в Рэуцеле - 500 гектаров подсолнечника.
Кроме того, большой ущерб полям зафиксировали в нескольких селах Унгенского района: Синешть, Мэгуреле, Кошень, Цигира и Кондратешть. Там было сорвано и повреждено около 100 листов шифера с крыш 12 хозяйств, пострадало примерно 557 гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 15 гектаров пшеницы, 340 гектаров кукурузы, 202 гектаров подсолнечника.
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В то же время в селе Мэгуреле сорвало около 60 листов шифера с крыш 20 домовладений, четыре листа шифера с крыши гимназии, а также были повреждены 215 гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 115 гектаров кукурузы, 70 гектаров подсолнечника, 20 гектаров виноградников и 10 гектаров люцерны.

"В селе Кондратешть порывами ветра сорвало 164 листа шифера на крышах четырех домовладений, 22 листа шифера на крыше гимназии, 18 квадратных метров металлочерепицы на крыше местного детского сада", - добавили в ГИЧС.

По данным спасателей, значительный ущерб сельскохозяйственному сектору был нанесен в Дубэсарах и Кэлэрашь.
Так, в селах Пырыта, Кошница и Дороцкая из Дубэсар от осадков пострадало 633 гектара сельскохозяйственных культур, а в Ходжинешть и Онишкань Кэлэрашского района - около 279 гектаров.
Спасатели продолжают работу по оценке ущерба.
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