https://ru.sputnik.md/20210804/dozhdi-grad-moldova-uscherb-urozhay-43550612.html

Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая

Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая

Дожди и град в Молдове нанесли ущерб сотням гектаров урожая

2021-08-04T11:31+0300

2021-08-04T11:31+0300

2021-08-04T11:34+0300

экономика

в молдове

сельское хозяйство

министерство сельского хозяйства

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Проливные дожди с градом, прошедшие в Молдове в последние дни, повредили сотни гектаров полей с разными сельхозкультурами, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИСС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, осадки затронули несколько сельскохозяйственных культур в следующих районах: Фэлешть, Сорока, Криулень, Теленешть, Кэлэрашь, Бельцы, Глодень, Рышкань, Сынжерей, Унгень и Дубэсарь.Так, в Фэлештском районе, в селах Прутень, Пырлица, Рисипень и Поповка, в результате проливного дождя, сопровождавшегося сильным ветром и градом, пострадали около 403 гектаров полей, а в Рэуцеле - 500 гектаров подсолнечника.Кроме того, большой ущерб полям зафиксировали в нескольких селах Унгенского района: Синешть, Мэгуреле, Кошень, Цигира и Кондратешть. Там было сорвано и повреждено около 100 листов шифера с крыш 12 хозяйств, пострадало примерно 557 гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 15 гектаров пшеницы, 340 гектаров кукурузы, 202 гектаров подсолнечника.В то же время в селе Мэгуреле сорвало около 60 листов шифера с крыш 20 домовладений, четыре листа шифера с крыши гимназии, а также были повреждены 215 гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 115 гектаров кукурузы, 70 гектаров подсолнечника, 20 гектаров виноградников и 10 гектаров люцерны.По данным спасателей, значительный ущерб сельскохозяйственному сектору был нанесен в Дубэсарах и Кэлэрашь.Так, в селах Пырыта, Кошница и Дороцкая из Дубэсар от осадков пострадало 633 гектара сельскохозяйственных культур, а в Ходжинешть и Онишкань Кэлэрашского района - около 279 гектаров.Спасатели продолжают работу по оценке ущерба.

https://ru.sputnik.md/20210730/liven-grad-moldova-posledstviya-43410215.html

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в молдове, сельское хозяйство, министерство сельского хозяйства