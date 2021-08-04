https://ru.sputnik.md/20210804/dvizhenie-pravoslavnykh-yuristov-prokommentirovalo-protest-43573572.html

Движение православных юристов прокомментировало свой протест 3 августа

Движение православных юристов прокомментировало свой протест 3 августа

Движение православных юристов прокомментировало свой протест

2021-08-04T20:15+0300

2021-08-04T20:15+0300

2021-08-04T20:15+0300

общество

молдавская митрополия

вакцинация

верующие

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КИШИНЕВ, 4 августа - Sputnik. Дискриминация работодателями не привитых от коронавируса работников, а не процесс вакцинации в целом стала причиной акции протеста в центре столицы. Об этом заявила представитель Движения православных юристов Елена Быткэ.Заявление стало, помимо прочего, ответом на обнародованный ранее пресс-релиз Митрополии Молдовы.По ее словам, в акции протеста в центре Кишинева участвовали 200 священников и более 2000 мирян.Представитель Движения православных юристов утверждает, что акция преследовала несколько целей."Своим протестом мы хотели послать сигнал учителям, врачам, государственным служащим студентам, на которых оказывается давления с целью побудить их вакцинироваться. Мы призываем этих людей не сдаваться и бороться за свои рабочие места. Мы хотим, чтобы власти знали об этой проблеме и о нашей позиции", - заявила Быткэ.Напомним, что вслед за акций протеста последовала реакция Митрополии, "ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса", однако считает, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".

https://ru.sputnik.md/20210803/protest-obeazatelnaia-vakczinaczia-kishinev-43510252.html

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

молдавская митрополия, вакцинация, верующие