Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210804/dvizhenie-pravoslavnykh-yuristov-prokommentirovalo-protest-43573572.html
Движение православных юристов прокомментировало свой протест 3 августа
Движение православных юристов прокомментировало свой протест 3 августа
Движение православных юристов прокомментировало свой протест
2021-08-04T20:15+0300
2021-08-04T20:15+0300
общество
молдавская митрополия
вакцинация
верующие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43509628_0:356:2731:1892_1920x0_80_0_0_cb572ebafef68c4128434d4121836fff.jpg
КИШИНЕВ, 4 августа - Sputnik. Дискриминация работодателями не привитых от коронавируса работников, а не процесс вакцинации в целом стала причиной акции протеста в центре столицы. Об этом заявила представитель Движения православных юристов Елена Быткэ.Заявление стало, помимо прочего, ответом на обнародованный ранее пресс-релиз Митрополии Молдовы.По ее словам, в акции протеста в центре Кишинева участвовали 200 священников и более 2000 мирян.Представитель Движения православных юристов утверждает, что акция преследовала несколько целей."Своим протестом мы хотели послать сигнал учителям, врачам, государственным служащим студентам, на которых оказывается давления с целью побудить их вакцинироваться. Мы призываем этих людей не сдаваться и бороться за свои рабочие места. Мы хотим, чтобы власти знали об этой проблеме и о нашей позиции", - заявила Быткэ.Напомним, что вслед за акций протеста последовала реакция Митрополии, "ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса", однако считает, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".
https://ru.sputnik.md/20210803/protest-obeazatelnaia-vakczinaczia-kishinev-43510252.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43509628_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4e4a189c1c100ccca745c9c355ac3ae8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдавская митрополия, вакцинация, верующие

Движение православных юристов прокомментировало свой протест 3 августа

20:15 04.08.2021
179
© Sputnik / Evghenii PanasencoПротест верующих на центральной площади Кишинева
Протест верующих на центральной площади Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Представитель Движения Елена Быткэ выступила с разъяснениями в свете коммюнике, обнародованного Митрополией Молдовы.
КИШИНЕВ, 4 августа - Sputnik. Дискриминация работодателями не привитых от коронавируса работников, а не процесс вакцинации в целом стала причиной акции протеста в центре столицы. Об этом заявила представитель Движения православных юристов Елена Быткэ.
Заявление стало, помимо прочего, ответом на обнародованный ранее пресс-релиз Митрополии Молдовы.

"Не вакцинация в целом, не состав вакцин, не побочные эффекты, которые могут быть вызваны этими вакцинам, а только дискриминация не желающих прививаться людей на рабочем месте стала причиной нашего протеста. Судя по заявлению молдавской Митрополии, у нас в этом вопросе возникло некоторое недопонимание", - сказала Быткэ.

По ее словам, в акции протеста в центре Кишинева участвовали 200 священников и более 2000 мирян.
Представитель Движения православных юристов утверждает, что акция преследовала несколько целей.
Протест антипрививочников в Молдове. - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Коронавирус
В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
Вчера, 11:20
1352
"Своим протестом мы хотели послать сигнал учителям, врачам, государственным служащим студентам, на которых оказывается давления с целью побудить их вакцинироваться. Мы призываем этих людей не сдаваться и бороться за свои рабочие места. Мы хотим, чтобы власти знали об этой проблеме и о нашей позиции", - заявила Быткэ.
Напомним, что вслед за акций протеста последовала реакция Митрополии, "ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса", однако считает, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".
300000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:30Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19
21:20Курс валют на четверг - доллар и евро дешевеют
21:19Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя
21:15В молдавских селах информируют о важности вакцинации
21:00Учения ВМС США Large Scale Exercise 2021: хватит ли сил на Черное море?
20:50Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"
20:45В Румынии переизбыток вакцин Pfizer - власти продают излишек Ирландии
20:30Увеличение квот и СНГ в приоритете: какие изменения ждут Россотрудничество
20:15Движение православных юристов прокомментировало свой протест 3 августа
20:00Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
19:45ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
19:35Анастасия Никита: ошибка за 10 секунд лишила меня битвы за олимпийскую медаль
19:30Жизнь после COVID: как в России будут помогать переболевшим иностранцам
19:19Сколько педагогов и персонала учебных заведений Молдовы вакцинированы
19:10Маргиев: для легкой атлетики Молдовы на Олимпиаде был хороший результат
19:00Останется ли Молдова через несколько лет без газа
18:45Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин
18:33Гросу заверил Михалко, что в Молдове проведут все запланированные реформы
18:15В парламенте зарегистрировали первую законодательную инициативу от PAS
17:49Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"