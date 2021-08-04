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Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
2021-08-04T20:00+0300
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду, четвертого августа, экипаж SMURD осуществил специальную операцию по доставке из Украины в Молдову наземным транспортом 57-летней женщины, нуждающейся в медицинской помощи.В пути пациентка непрерывно находилась под наблюдением бригады врачей и парамедиков. По прибытии в молдавскую столицу пострадавшая в ДТП женщина была доставлена в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, это уже восьмая трансграничная операция такого рода, осуществленная ведомством.
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Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП

20:00 04.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausSmurd Moldova
Smurd Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Пожилая гражданка Молдовы пострадала в ДТП в Одесской области и теперь получит дальнейшее лечение на родине.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду, четвертого августа, экипаж SMURD осуществил специальную операцию по доставке из Украины в Молдову наземным транспортом 57-летней женщины, нуждающейся в медицинской помощи.

"Наземная бригада SMURD доставила в Кишинев 57-летнюю соотечественницу, которая получила несколько травм в результате дорожно-транспортного происшествия в Одесской области. Пациентку в стабильном состоянии транспортировали из госпиталя в украинском населенном пункте Любашивка", - сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций Молдовы.

В пути пациентка непрерывно находилась под наблюдением бригады врачей и парамедиков. По прибытии в молдавскую столицу пострадавшая в ДТП женщина была доставлена в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения.
По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, это уже восьмая трансграничная операция такого рода, осуществленная ведомством.
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