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Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
2021-08-04T20:00+0300
2021-08-04T20:00+0300
2021-08-04T20:00+0300
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду, четвертого августа, экипаж SMURD осуществил специальную операцию по доставке из Украины в Молдову наземным транспортом 57-летней женщины, нуждающейся в медицинской помощи.В пути пациентка непрерывно находилась под наблюдением бригады врачей и парамедиков. По прибытии в молдавскую столицу пострадавшая в ДТП женщина была доставлена в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, это уже восьмая трансграничная операция такого рода, осуществленная ведомством.
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smurd
Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
Пожилая гражданка Молдовы пострадала в ДТП в Одесской области и теперь получит дальнейшее лечение на родине.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду, четвертого августа, экипаж SMURD осуществил специальную операцию по доставке из Украины в Молдову наземным транспортом 57-летней женщины, нуждающейся в медицинской помощи.
"Наземная бригада SMURD доставила в Кишинев 57-летнюю соотечественницу, которая получила несколько травм в результате дорожно-транспортного происшествия в Одесской области. Пациентку в стабильном состоянии транспортировали из госпиталя в украинском населенном пункте Любашивка", - сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций Молдовы.
В пути пациентка непрерывно находилась под наблюдением бригады врачей и парамедиков. По прибытии в молдавскую столицу пострадавшая в ДТП женщина была доставлена в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения.
По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, это уже восьмая трансграничная операция такого рода, осуществленная ведомством.