https://ru.sputnik.md/20210804/ekipazh-smurd-dostavil-iz-ukrainy-v-moldovu-postradavshuyu-v-dtp-43567845.html

Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП

Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП

Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП

2021-08-04T20:00+0300

2021-08-04T20:00+0300

2021-08-04T20:00+0300

общество

smurd

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду, четвертого августа, экипаж SMURD осуществил специальную операцию по доставке из Украины в Молдову наземным транспортом 57-летней женщины, нуждающейся в медицинской помощи.В пути пациентка непрерывно находилась под наблюдением бригады врачей и парамедиков. По прибытии в молдавскую столицу пострадавшая в ДТП женщина была доставлена в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, это уже восьмая трансграничная операция такого рода, осуществленная ведомством.

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