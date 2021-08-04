https://ru.sputnik.md/20210804/ekzameny-bakalavr-2021-moldova-rezultaty-43547923.html

Сколько выпускников сдали экзамены на степень бакалавра в 2021 году

Сколько выпускников сдали экзамены на степень бакалавра в 2021 году

Экзамены на степень бакалавра 2021 в Молдове результаты сколько учеников сдало

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КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Экзамены на степень бакалавра в 2021 году сдали 79% выпускников, сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований. Как отметили в ведомстве, такие показатели зарегистрировали после проведения дополнительной сессии по пересдаче тестов. Как уточнили в Минпросвете, всего в 2021 году сдали экзамены 12 880 лицеистов. В этом году были допущены на тестирование 16 213 кандидатов: из них 10 914 - из лицеев, 4601 - из колледжей, 187 из университетов, 342 - в режиме экстерна и 169 - проваливших экзамены в прошлых годах. По данным министерства, после основной и дополнительной сессии в лицеях успешно сдали тестирование 10 258 (93,98%) учащихся, что практически идентично показателям 2019 года. Из учеников колледжей бакалавр сдали 2357 человек (51,22%), из университетов - 118 (63,1%). Экстерном прошел тестирование 121 кандидат (35,38%), а из проваливших экзамены в прошлом году - 26 (15,38%). Таким образом, общий показатель по успешному прохождению выпускных экзаменов на степень бакалавра по сравнению с 2019 годом вырос на 2,45 пункта, до 79,44%. Также увеличилась средняя оценка по тестам с 7,04 в 2019 году до 7,19 в 2021-м.

https://ru.sputnik.md/20191224/chto-delat-tem-kto-vovremya-ne-sumeli-sdat-ekzameny-na-stepen-bakalavra-28643428.html

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