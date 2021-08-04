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В Еврокомиссии заявили о нехватке информации о безопасности "Спутника V"
В Еврокомиссии заявили о нехватке информации о безопасности "Спутника V"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не обладает достаточной информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
2021-08-04T10:18+0300
2021-08-04T10:33+0300
коронавирус
европа
вакцина
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не обладает достаточной информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке, передает РИА Новости.В РФ ранее заявили, что Москва предоставила все документы для одобрения своей вакцины в ЕС. Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что EMA постоянно ищет новые отговорки, чтобы не регистрировать "Спутник V"."Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала политик в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Еврокомиссия в минувший понедельник объявила, что договорилась о взаимном признании коронавирусных электронных сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. При этом в распространенном ЕК решении отмечается, что республика Сан-Марино проинформировала комиссию, что проводит вакцинацию жителей препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и "Спутник V".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ru.sputnik.md/20210727/minzdrav-rossii-odobril-sovmestnoe-ispytanie-vaktsin-astrazeneca-i-sputnik-layt-43271545.html
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европа, вакцина

В Еврокомиссии заявили о нехватке информации о безопасности "Спутника V"

10:18 04.08.2021 (обновлено: 10:33 04.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Вакцина российского производства от COVID-19 с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не обладает достаточной информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке, передает РИА Новости.
В РФ ранее заявили, что Москва предоставила все документы для одобрения своей вакцины в ЕС. Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что EMA постоянно ищет новые отговорки, чтобы не регистрировать "Спутник V".
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
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"Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала политик в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Еврокомиссия в минувший понедельник объявила, что договорилась о взаимном признании коронавирусных электронных сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. При этом в распространенном ЕК решении отмечается, что республика Сан-Марино проинформировала комиссию, что проводит вакцинацию жителей препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и "Спутник V".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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