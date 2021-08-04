https://ru.sputnik.md/20210804/evrokomissiya-planiruet-kupit-u-novavax-do-200-millionov-doz-covid-vaktsiny-43566408.html
Еврокомиссия планирует купить у Novavax до 200 миллионов доз COVID-вакцины
Еврокомиссия планирует купить у Novavax до 200 миллионов доз COVID-вакцины
Еврокомиссия планирует купить новую вакцину от ковида
2021-08-04T22:45+0300
2021-08-04T22:45+0300
2021-08-04T22:45+0300
коронавирус
в мире
еврокомиссия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) заключила седьмой по счету контракт на централизованную закупку до 200 миллионов доз вакцины против коронавируса компании Novavax, передает РИА Новости со ссылкой на распространенное ЕК заявление.Контракт рассчитан на поставки с четвертого квартала 2021 года по 2023 год.В настоящее время вакцина Novavax проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) и еще не одобрена к использованию в странах ЕС.На сегодняшний день в Евросоюзе одобрены и используются четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (CureVac, Novavax, Sinovac и "Спутник V"). В ЕС на сегодня полностью вакцинированы 60% взрослого населения, по меньшей мере одну дозу получили 70% жителей старше 18 лет.
https://ru.sputnik.md/20210701/v-es-rasskazali-zaschischayut-li-odobrennye-vaktsiny-ot-shtamma-delta-35330152.html
https://ru.sputnik.md/20210801/pfizer--moderna--podorozhali-43468089.html
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в мире, еврокомиссия, вакцинация
Еврокомиссия планирует купить у Novavax до 200 миллионов доз COVID-вакцины
Вакцина Novavax проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik.
Европейская комиссия (ЕК) заключила седьмой по счету контракт на централизованную закупку до 200 миллионов доз вакцины против коронавируса компании Novavax, передает РИА Новости
со ссылкой на распространенное ЕК заявление.
Контракт рассчитан на поставки с четвертого квартала 2021 года по 2023 год.
В настоящее время вакцина Novavax проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) и еще не одобрена к использованию в странах ЕС.
На сегодняшний день в Евросоюзе одобрены и используются четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.
Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (CureVac, Novavax, Sinovac и "Спутник V"). В ЕС на сегодня полностью вакцинированы 60% взрослого населения, по меньшей мере одну дозу получили 70% жителей старше 18 лет.