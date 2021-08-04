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Газ в Молдове подорожает вдвое
Газ в Молдове подорожает вдвое
Gредседатель Правления Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что следует ждать повышения цены на газ в Молдове
2021-08-04T08:30+0300
2021-08-04T08:48+0300
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молдова
экономика
газпром
газ
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Каковы реальные перспективы молдавской экономики? Ждать ли сейчас позитивных изменений? Станет ли Молдова при новой власти мостом между Россией и ЕС, или опять что-то пойдет не так? А также - председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что следует ждать повышения цены на газ в Молдове. В качестве некоторых причин он назвал увеличение закупочных цен на газ и корзину нефтепродуктов, включаемых в котировки. Насколько это повышение ударит по карманам потребителей?Обо всем этом расскажут эксперты - кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник и экономический эксперт Михаил Пойсик.
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молдова, экономика, газпром, газ, "молдовагаз", видео

Газ в Молдове подорожает вдвое

08:30 04.08.2021 (обновлено: 08:48 04.08.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем с экспертами перспективы молдавской экономики.
Каковы реальные перспективы молдавской экономики? Ждать ли сейчас позитивных изменений? Станет ли Молдова при новой власти мостом между Россией и ЕС, или опять что-то пойдет не так?
А также - председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что следует ждать повышения цены на газ в Молдове. В качестве некоторых причин он назвал увеличение закупочных цен на газ и корзину нефтепродуктов, включаемых в котировки. Насколько это повышение ударит по карманам потребителей?
Обо всем этом расскажут эксперты - кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник и экономический эксперт Михаил Пойсик.
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