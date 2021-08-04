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Газ в Молдове подорожает вдвое

Газ в Молдове подорожает вдвое

Gредседатель Правления Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что следует ждать повышения цены на газ в Молдове

2021-08-04T08:30+0300

2021-08-04T08:30+0300

2021-08-04T08:48+0300

радио

молдова

экономика

газпром

газ

"молдовагаз"

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Каковы реальные перспективы молдавской экономики? Ждать ли сейчас позитивных изменений? Станет ли Молдова при новой власти мостом между Россией и ЕС, или опять что-то пойдет не так? А также - председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что следует ждать повышения цены на газ в Молдове. В качестве некоторых причин он назвал увеличение закупочных цен на газ и корзину нефтепродуктов, включаемых в котировки. Насколько это повышение ударит по карманам потребителей?Обо всем этом расскажут эксперты - кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник и экономический эксперт Михаил Пойсик.

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2021

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