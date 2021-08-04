https://ru.sputnik.md/20210804/gaz-zavisimosti-43558652.html

В газовой зависимости от соседа: переживет ли Молдова потерю украинского транзита?

В газовой зависимости от соседа: переживет ли Молдова потерю украинского транзита?

В газовой зависимости от соседа: переживет ли Молдова потерю украинского транзита

2021-08-04T15:06+0300

2021-08-04T15:06+0300

2021-08-04T15:33+0300

экономика

аналитика

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молдова

газ

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. "Газпром" намерен заплатить Болгарии за двухлетний транзит природного газа. Через эту страну голубое топливо из России поступает в Румынию и Сербию.Единственным государством, получающим российский газ исключительно через Украину, останется Молдова. Однако ситуация может измениться после истечения срока действия транзитного контракта между Москвой и Киевом в конце 2024 года.Что ждет Молдову в случае полного прекращения украинского транзита и сможет ли страна избежать энергетического коллапса – разбирался Sputnik.Контракт на перспективуРоссийская компания "Газпром экспорт" готова внести оплату за два года транзита газа по продолжению магистрального трубопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии. Об этом в конце июля сообщил оператор болгарской газотранспортной системы "Булгартрансгаз"."Газпром экспорт" намерен внести предоплату, причитающуюся за резервирование мощностей по заключенному договору, на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года", — уточнялось в сообщении.Поставки российского природного газа в Турцию, Грецию, Македонию и Болгарию через украинскую газотранспортную систему (ГТС) прекратились после запуска "Турецкого потока" в январе 2020 года (проектная мощность магистрали – 31,5 миллиарда кубометров).С начала апреля нынешнего года голубое топливо по новой магистрали пошло и в Румынию. Единственной страной, которая до сих пор обеспечивается газом из России по южному направлению исключительно через территорию Украины, остается Молдова.Ненадежное будущееВ декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие десятилетнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет – до конца 2024 года. Общий объем прокачки, согласно документу, должен составить 225 миллиардов кубометров. В 2020 году – 65 миллиардов (фактический транзит оказался меньше – 55,8 миллиарда кубометров), в 2021-2024 годах – по 40 миллиардов ежегодно.При этом российская сторона заявляла, что готова транспортировать газ через Украину и после 2024 года – по новым контрактам. "Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через украинскую территорию должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам", — подчеркивал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Однако перспектива прекращения транзита также существует, отмечают опрошенные Sputnik эксперты, поскольку в конечном счете необходимость сохранения украинского транзита будет напрямую связана с его востребованностью.Страны Балканского полуострова обеспечиваются газом по "Турецкому потоку", а Западная Европа вскоре начнет получать топливо через "Северный поток – 2", замечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.С такой точкой зрения соглашается руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко. По его словам, "Газпром" не собирается платить завышенный тариф на транзит, поскольку располагает альтернативными маршрутами доставки газа до европейских потребителей."Если предложенный Киевом тариф будет сопоставим с теми, которые формируются по другим маршрутам, тогда транзит сохранится. Но даже нынешние расчеты говорят о том, что транзит газа будет нерентабельным. Причины две: падающие объемы прокачки и сохраняющаяся величина ставки тарифа. Это ловушка. Нарастить объем прокачки до приемлемых 80 миллиардов кубометров пока невозможно. Россия не пойдет на это без уменьшения стоимости транзита", — объясняет эксперт.Жертва обстоятельствМолдова оказалась "заложницей" непростых отношений Москвы и Киева, подчеркивает Мищенко. Все внутренние потребности республики в голубом топливе покрываются за счет российских поставок.Помимо этого, до конца 2020 года страна получала дополнительную прибыль за транзит газа через свою территорию – порядка 60 миллионов долларов США. Затем "Газпром" запустил новый маршрут – через Турцию и Болгарию в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину. Таким образом, необходимость транзита через Молдову полностью отпала."Для Молдовы потеря стабильного, привычного и надежного партнера в лице "Газпрома" может грозить экономической катастрофой. Если транзит [через Украину] либо приостановится, либо остановится совсем, то произойдет энергетический коллапс", — замечает Мищенко.Однако полного прекращения поставок российского газа в Молдову ожидать не стоит, уверен Митрахович. Причина этого заключается не в экономической сфере, а в политической."Молдова потребляет примерно 1,3 миллиарда кубометров газа ежегодно, а вместе с Приднестровьем – 2,9-3 миллиарда кубометров. Не самый большой рынок для "Газпрома" с экономической точки зрения, но для России было бы крупным политическим поражением увидеть репортажи о замерзающих Молдове и Приднестровье", — рассуждает собеседник Sputnik.Если Россия намерена выстраивать партнерские отношения с Молдовой, не терять их и не разрушать, то найдет способ доставить газ до республики даже в обход Украины, считает Мищенко.Между Румынией и Молдовой уже создана газотранспортная инфраструктура. При необходимости российский газ может идти по трубопроводу Яссы - Унгены - Кишинев (проектная мощность – 1,4 миллиарда кубометров ежегодно). Чтобы выйти на такую мощность, странам предстоит построить еще две компрессорные станции, уточняет сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич."У Румынии есть собственная добыча, но ее недостаточно для удовлетворения даже внутреннего спроса. В таком случае страна может выступать в роли транзитера – направлять в Молдову российский газ. Но есть три нюанса. Первый – магистраль Яссы - Унгены - Кишинев не дотянута до Приднестровья. Второй – труба может покрыть потребности только Молдовы [без учета Приднестровья]. Третий – транзит через Румынию будет дороже украинского из-за большего расстояния. Стоимость газа может подскочить на 15-20% (в 2020 году среднегодовая закупочная цена для Молдовы составила $148,87)", — объясняет Митрахович.Впрочем, опрошенные Sputnik эксперты единодушны – транзит через Украину сохранится и после 2024 года, а разрыв действующего контракта маловероятен. Во многом стороны будет сдерживать политический фактор, а не вопросы экономической выгоды.

https://ru.sputnik.md/20210804/gaz-v-moldove-podorozhaet-vdvoe-43537809.html

https://ru.sputnik.md/20210412/Rossiya-i-SShA-delyat-evropeyskiy-rynok-kto-zapolnit-gazovye-khranilischa-34352440.html

https://ru.sputnik.md/20210709/deshevyy-gaz-ne-spas-ot-ubytkov-dolgi-moldovagaza-lyagut-na-grazhdan-35431418.html

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аналитика , украина, молдова, газ