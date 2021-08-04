https://ru.sputnik.md/20210804/gretsiya-pylaet-ogon-unichtozhaet-zhilye-rayony-k-severu-ot-afin-43556533.html

Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин

Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин

Лесные пожары бушуют в городских районах к северу от Афин

2021-08-04T18:45+0300

2021-08-04T18:45+0300

2021-08-04T18:45+0300

греция

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С понедельника в Греции установилась адская жара: таких температур здесь не регистрировали с 1987 года.Температура воздуха выше +40 спровоцировала сильные лесные пожары, которые уже вплотную подошли к пригородам Афин.Буйство огня заставило тысячи людей покинуть свои дома, многие жители Греции остались без крова.

греция

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греция, видео, мультимедиа