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Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин
Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин
Лесные пожары бушуют в городских районах к северу от Афин
2021-08-04T18:45+0300
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С понедельника в Греции установилась адская жара: таких температур здесь не регистрировали с 1987 года.Температура воздуха выше +40 спровоцировала сильные лесные пожары, которые уже вплотную подошли к пригородам Афин.Буйство огня заставило тысячи людей покинуть свои дома, многие жители Греции остались без крова.
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греция, видео, мультимедиа

Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин

18:45 04.08.2021
155
© Ruptly
Лесные пожары добрались до пригородов столицы Греции, на видео - по-настоящему апокалиптические кадры.
С понедельника в Греции установилась адская жара: таких температур здесь не регистрировали с 1987 года.
Температура воздуха выше +40 спровоцировала сильные лесные пожары, которые уже вплотную подошли к пригородам Афин.
Буйство огня заставило тысячи людей покинуть свои дома, многие жители Греции остались без крова.
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