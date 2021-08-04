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https://ru.sputnik.md/20210804/grosu-mikhalko-43559478.html
Гросу заверил Михалко, что в Молдове проведут все запланированные реформы
Гросу заверил Михалко, что в Молдове проведут все запланированные реформы
Фото встреча Игоря Гросу и Петра Михалко
2021-08-04T18:33+0300
2021-08-04T18:33+0300
политика
в молдове
молдова
игорь гросу
петер михалко
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу встретился в среду с послом Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко, об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.Как уточнили в парламенте, обсуждения сторон касались приоритетов нового созыва законодательного форума, а также выполнения Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, укреплении сотрудничества в нескольких отраслевых областях, а также других актуальных вопросов.Гросу поблагодарил Михалко за постоянную помощь, оказываемую нашей стране со стороны ЕС, в частности, за доставку вакцин через платформу COVAX.Гросу заверил посла ЕС: новый парламент сделает все возможное, чтобы Молдова в полной мере и как можно скорее смогла воспользоваться этим планом восстановления экономики.В то же время, по словам Гросу, новый законодательный орган обязуется реализовать всю программу реформ, необходимых для устойчивого развития Молдовы. Главными приоритетами Гросу назвал управление кризисом пандемии, восстановление экономики и реформу в сфере юстиции.Также новый парламент планирует как можно скорее исправить законы, принятые предыдущими депутатами.В завершение председатель парламента пожелал Петру Михалко успехов в связи с окончанием его мандата в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210602/evrokomissiya-odobrila-plan-vosstanovleniya-moldovy-na-600-millionov-evro-34971164.html
https://ru.sputnik.md/20210728/moldavane-ne-mogut-vekhat-es-tsifrovymi-kovid-sertifikatami-prichina-43317216.html
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в молдове, молдова, игорь гросу, петер михалко

Гросу заверил Михалко, что в Молдове проведут все запланированные реформы

18:33 04.08.2021
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© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Întrevedere între Igor Grosu și Peter Michalko
 Întrevedere între Igor Grosu și Peter Michalko - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Гросу и Михалко обсудили финансовую помощь Молдове от ЕС в размере 600 миллионов евро, а также выполнение запланированных реформ в республике.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу встретился в среду с послом Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко, об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Как уточнили в парламенте, обсуждения сторон касались приоритетов нового созыва законодательного форума, а также выполнения Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, укреплении сотрудничества в нескольких отраслевых областях, а также других актуальных вопросов.
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Гросу поблагодарил Михалко за постоянную помощь, оказываемую нашей стране со стороны ЕС, в частности, за доставку вакцин через платформу COVAX.
"Еще одна тема разговора была связана с беспрецедентной экономической поддержкой со стороны ЕС - планом экономического восстановления, для которого выделили 600 миллионов евро сроком на три года", - говорится в сообщении парламента.
Гросу заверил посла ЕС: новый парламент сделает все возможное, чтобы Молдова в полной мере и как можно скорее смогла воспользоваться этим планом восстановления экономики.
В то же время, по словам Гросу, новый законодательный орган обязуется реализовать всю программу реформ, необходимых для устойчивого развития Молдовы. Главными приоритетами Гросу назвал управление кризисом пандемии, восстановление экономики и реформу в сфере юстиции.
"Законодательный орган обязан принять четкие законы для предотвращения коррупции и борьбы с ней", - добавил Гросу.
Также новый парламент планирует как можно скорее исправить законы, принятые предыдущими депутатами.
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В завершение председатель парламента пожелал Петру Михалко успехов в связи с окончанием его мандата в Молдове.
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