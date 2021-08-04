https://ru.sputnik.md/20210804/grosu-mikhalko-43559478.html

Гросу заверил Михалко, что в Молдове проведут все запланированные реформы

Гросу заверил Михалко, что в Молдове проведут все запланированные реформы

Фото встреча Игоря Гросу и Петра Михалко

2021-08-04T18:33+0300

2021-08-04T18:33+0300

2021-08-04T18:33+0300

политика

в молдове

молдова

игорь гросу

петер михалко

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу встретился в среду с послом Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко, об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.Как уточнили в парламенте, обсуждения сторон касались приоритетов нового созыва законодательного форума, а также выполнения Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, укреплении сотрудничества в нескольких отраслевых областях, а также других актуальных вопросов.Гросу поблагодарил Михалко за постоянную помощь, оказываемую нашей стране со стороны ЕС, в частности, за доставку вакцин через платформу COVAX.Гросу заверил посла ЕС: новый парламент сделает все возможное, чтобы Молдова в полной мере и как можно скорее смогла воспользоваться этим планом восстановления экономики.В то же время, по словам Гросу, новый законодательный орган обязуется реализовать всю программу реформ, необходимых для устойчивого развития Молдовы. Главными приоритетами Гросу назвал управление кризисом пандемии, восстановление экономики и реформу в сфере юстиции.Также новый парламент планирует как можно скорее исправить законы, принятые предыдущими депутатами.В завершение председатель парламента пожелал Петру Михалко успехов в связи с окончанием его мандата в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210602/evrokomissiya-odobrila-plan-vosstanovleniya-moldovy-na-600-millionov-evro-34971164.html

https://ru.sputnik.md/20210728/moldavane-ne-mogut-vekhat-es-tsifrovymi-kovid-sertifikatami-prichina-43317216.html

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в молдове, молдова, игорь гросу, петер михалко