https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html
Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт
Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт
Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо
2021-08-04T23:00+0300
2021-08-04T23:00+0300
2021-08-04T23:00+0300
общество
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2271/10/22711056_0:220:2953:1881_1920x0_80_0_0_8906d6ae43ef1cf1c8b7239c645072b0.jpg
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Появление в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет допустил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По мнению чиновника, власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.По мнению эксперта, это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.
https://ru.sputnik.md/20210522/Umiraet-tselyy-sektor-moldavskogo-selskogo-khozyaystva-proizvoditeli-v-otchayanii-34836107.html
https://ru.sputnik.md/20210701/video-v-ispanii-goryat-sklady-s-khamonom-tam-khranilis-200-tysyach-okorokov-35329587.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2271/10/22711056_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad3615846a6c2bfa65d3ccb458813c89.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия
Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт
Российский эксперт предположил, что глобальное потепление может обусловить появление нового вида налога.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik.
Появление в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет допустил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
По мнению чиновника, власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.
"Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо <...> у нас не будет другого выхода", — констатировал Песков во время интенсива "Архипелаг 2121
".
По мнению эксперта, это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.