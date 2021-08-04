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Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт
Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт
Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо
2021-08-04T23:00+0300
2021-08-04T23:00+0300
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Появление в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет допустил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По мнению чиновника, власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.По мнению эксперта, это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.
https://ru.sputnik.md/20210522/Umiraet-tselyy-sektor-moldavskogo-selskogo-khozyaystva-proizvoditeli-v-otchayanii-34836107.html
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в мире, россия

Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт

23:00 04.08.2021
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© Sputnik / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкПовара приготовили шашлык для участников и посетителей районного праздника осени в городе Кишиневе.
Повара приготовили шашлык для участников и посетителей районного праздника осени в городе Кишиневе. - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Фред Гринберг
/
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Российский эксперт предположил, что глобальное потепление может обусловить появление нового вида налога.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Появление в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет допустил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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22 мая, 09:50
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По мнению чиновника, власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.
"Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо <...> у нас не будет другого выхода", — констатировал Песков во время интенсива "Архипелаг 2121".
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По мнению эксперта, это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.
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