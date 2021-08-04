https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html

Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт

Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт

Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо

2021-08-04T23:00+0300

2021-08-04T23:00+0300

2021-08-04T23:00+0300

общество

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Появление в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет допустил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По мнению чиновника, власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.По мнению эксперта, это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.

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