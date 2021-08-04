Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210804/kampaniya-vakczinaczii-selo-moldova-43568917.html
В молдавских селах информируют о важности вакцинации
В молдавских селах информируют о важности вакцинации
Кампания информирования о вакцинации в селах Молдовы
2021-08-04T21:15+0300
2021-08-04T21:15+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558955_0:58:3073:1786_1920x0_80_0_0_f7c1af50659b0298471bb50adafcf4f6.jpg
КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Кампания по информированию сельского населения о важности вакцинации против коронавируса стартовала в Молдове. Официальную церемонию запуска провели представители Минздрава в селе Хырбовец Новоаненского района.По его словам, специалисты заметили, что в СМИ и социальных сетях распространяется искаженная информация о вакцинации, именно поэтому было принято решение отправить специалистов поговорить с людьми. Кампания под названием "Сделайте вакцинацию, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!" пройдет при поддержке Всемирного банка. Она также включает трансляцию рекламных видео- и аудиороликов на государственном и русском языках на национальном радио и телевидении.Ожидается, что мобильные группы специалистов в области общественного здоровья посетят населенные пункты из 24 районов страны, где наблюдается низкий уровень вакцинации.Кроме того, будут организованы курсы для повышения знаний работников первичной медико-санитарной помощи о вакцинах, методах консультирования граждан и пропаганде вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f4e8e1f4bb36e3c33efa7c1837b7033.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, вакцинация

В молдавских селах информируют о важности вакцинации

21:15 04.08.2021
36
© Sputnik / Mihai CarausМарафон вакцинации.
Марафон вакцинации. - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве решили донести информацию до граждан всех регионов напрямую.
КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Кампания по информированию сельского населения о важности вакцинации против коронавируса стартовала в Молдове. Официальную церемонию запуска провели представители Минздрава в селе Хырбовец Новоаненского района.

"Мы провели общенациональную оценку доступности вакцинации и пришли к выводу, что людям нужна дополнительная и правдивая информация непосредственно от специалистов", - заявил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля.

Вакцинация против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Коронавирус
Ученые: полная вакцинация снижает в три раза риски заболеть COVID-19
12:30
209
По его словам, специалисты заметили, что в СМИ и социальных сетях распространяется искаженная информация о вакцинации, именно поэтому было принято решение отправить специалистов поговорить с людьми.
Кампания под названием "Сделайте вакцинацию, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!" пройдет при поддержке Всемирного банка. Она также включает трансляцию рекламных видео- и аудиороликов на государственном и русском языках на национальном радио и телевидении.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Общество
Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат
20 июля, 07:30
1170
Ожидается, что мобильные группы специалистов в области общественного здоровья посетят населенные пункты из 24 районов страны, где наблюдается низкий уровень вакцинации.
Кроме того, будут организованы курсы для повышения знаний работников первичной медико-санитарной помощи о вакцинах, методах консультирования граждан и пропаганде вакцинации.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:20Курс валют на четверг - доллар и евро дешевеют
21:19Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя
21:15В молдавских селах информируют о важности вакцинации
21:00Учения ВМС США Large Scale Exercise 2021: хватит ли сил на Черное море?
20:50Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"
20:45В Румынии переизбыток вакцин Pfizer - власти продают излишек Ирландии
20:30Увеличение квот и СНГ в приоритете: какие изменения ждут Россотрудничество
20:15Движение православных юристов прокомментировало свой протест 3 августа
20:00Экипаж SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП
19:45ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
19:35Анастасия Никита: ошибка за 10 секунд лишила меня битвы за олимпийскую медаль
19:30Жизнь после COVID: как в России будут помогать переболевшим иностранцам
19:19Сколько педагогов и персонала учебных заведений Молдовы вакцинированы
19:10Маргиев: для легкой атлетики Молдовы на Олимпиаде был хороший результат
19:00Останется ли Молдова через несколько лет без газа
18:45Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин
18:33Гросу заверил Михалко, что в Молдове проведут все запланированные реформы
18:15В парламенте зарегистрировали первую законодательную инициативу от PAS
17:49Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"
17:31Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки