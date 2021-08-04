https://ru.sputnik.md/20210804/kampaniya-vakczinaczii-selo-moldova-43568917.html
В молдавских селах информируют о важности вакцинации
В молдавских селах информируют о важности вакцинации
Кампания информирования о вакцинации в селах Молдовы
2021-08-04T21:15+0300
2021-08-04T21:15+0300
2021-08-04T21:15+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
вакцинация
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КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Кампания по информированию сельского населения о важности вакцинации против коронавируса стартовала в Молдове. Официальную церемонию запуска провели представители Минздрава в селе Хырбовец Новоаненского района.По его словам, специалисты заметили, что в СМИ и социальных сетях распространяется искаженная информация о вакцинации, именно поэтому было принято решение отправить специалистов поговорить с людьми. Кампания под названием "Сделайте вакцинацию, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!" пройдет при поддержке Всемирного банка. Она также включает трансляцию рекламных видео- и аудиороликов на государственном и русском языках на национальном радио и телевидении.Ожидается, что мобильные группы специалистов в области общественного здоровья посетят населенные пункты из 24 районов страны, где наблюдается низкий уровень вакцинации.Кроме того, будут организованы курсы для повышения знаний работников первичной медико-санитарной помощи о вакцинах, методах консультирования граждан и пропаганде вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация
В молдавских селах информируют о важности вакцинации
В Минздраве решили донести информацию до граждан всех регионов напрямую.
КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Кампания по информированию сельского населения о важности вакцинации против коронавируса стартовала в Молдове. Официальную церемонию запуска провели представители Минздрава в селе Хырбовец Новоаненского района.
"Мы провели общенациональную оценку доступности вакцинации и пришли к выводу, что людям нужна дополнительная и правдивая информация непосредственно от специалистов", - заявил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля.
По его словам, специалисты заметили, что в СМИ и социальных сетях распространяется искаженная информация о вакцинации, именно поэтому было принято решение отправить специалистов поговорить с людьми.
Кампания под названием "Сделайте вакцинацию, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!" пройдет при поддержке Всемирного банка. Она также включает трансляцию рекламных видео- и аудиороликов на государственном и русском языках на национальном радио и телевидении.
Ожидается, что мобильные группы специалистов в области общественного здоровья посетят населенные пункты из 24 районов страны, где наблюдается низкий уровень вакцинации.
Кроме того, будут организованы курсы для повышения знаний работников первичной медико-санитарной помощи о вакцинах, методах консультирования граждан и пропаганде вакцинации.