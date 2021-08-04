https://ru.sputnik.md/20210804/kishinev-nachali-nanosit-dorozhnuyu-razmetku-43557059.html
В Кишиневе начали наносить дорожную разметку вокруг учебных заведений
В Кишиневе начали наносить дорожную разметку вокруг учебных заведений
Видео нанесение дорожной разметки в Кишиневе
2021-08-04T15:27+0300
2021-08-04T15:27+0300
2021-08-04T15:34+0300
кишинев
ион чебан
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Возле столичных учебных заведений начали наносить дорожную разметку, об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, к первому сентября доступ во все учебные заведения будет безопасным во избежание несчастных случаев."Работы выполняют трибригады MП Exdrupo, которые будут работать как днем, так и ночью. Разметку нанесут примерно на 3500 квадратных метров, будет использовано около трех тонн акриловой краски", – пояснил градоначальник. Он отметил, что график работ может быть скорректирован в случае изменения погодных условий.При этом, как добавил примар, нанесение продольной дорожной разметки продолжается на пешеходных переходах на всех улицах столицы.Чебан подчеркнул, что ремонт и пломбирование дорог остается одним из приоритетных направлений.
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Юлия Липовая
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кишинев, ион чебан
В Кишиневе начали наносить дорожную разметку вокруг учебных заведений
15:27 04.08.2021 (обновлено: 15:34 04.08.2021)
К началу учебного года территорию вокруг лицеев и школ обезопасят.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Возле столичных учебных заведений начали наносить дорожную разметку, об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, к первому сентября доступ во все учебные заведения будет безопасным во избежание несчастных случаев.
"Работы выполняют трибригады MП Exdrupo, которые будут работать как днем, так и ночью. Разметку нанесут примерно на 3500 квадратных метров, будет использовано около трех тонн акриловой краски", – пояснил градоначальник.
Он отметил, что график работ может быть скорректирован в случае изменения погодных условий.
При этом, как добавил примар, нанесение продольной дорожной разметки продолжается на пешеходных переходах на всех улицах столицы.
Чебан подчеркнул, что ремонт и пломбирование дорог остается одним из приоритетных направлений.