https://ru.sputnik.md/20210804/kishinev-nachali-nanosit-dorozhnuyu-razmetku-43557059.html

В Кишиневе начали наносить дорожную разметку вокруг учебных заведений

В Кишиневе начали наносить дорожную разметку вокруг учебных заведений

Видео нанесение дорожной разметки в Кишиневе

2021-08-04T15:27+0300

2021-08-04T15:27+0300

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кишинев

ион чебан

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Возле столичных учебных заведений начали наносить дорожную разметку, об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, к первому сентября доступ во все учебные заведения будет безопасным во избежание несчастных случаев."Работы выполняют трибригады MП Exdrupo, которые будут работать как днем, так и ночью. Разметку нанесут примерно на 3500 квадратных метров, будет использовано около трех тонн акриловой краски", – пояснил градоначальник. Он отметил, что график работ может быть скорректирован в случае изменения погодных условий.При этом, как добавил примар, нанесение продольной дорожной разметки продолжается на пешеходных переходах на всех улицах столицы.Чебан подчеркнул, что ремонт и пломбирование дорог остается одним из приоритетных направлений.

кишинев

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2021

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кишинев, ион чебан