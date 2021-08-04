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https://ru.sputnik.md/20210804/kontrakt-gazprom-43566895.html
Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"
Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"
Контракт с российским концерном "Газпром" может быть продлен еще на три года
2021-08-04T17:49+0300
2021-08-04T17:49+0300
экономика
в молдове
газпром
молдовагаз
газ
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ИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лучшим вариантом в настоящее время является продление действующего контракта с "Газпромом". Об этом председатель совета директоров компании "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в студии Sputnik Молдова. По его словам, "Молдовагаз" как поставщик последней инстанции обязан по закону обеспечивать поставки природного газа в наилучших условиях надежности и цены. Вадим Чебан также отметил, что контракт с "Газпромом" выгодный.Вадим Чебан отметил, что продление текущего контракта было бы лучшим вариантом как для компании, так и для конечного потребителя. Он рассказал, что сформирована рабочая группа, и сейчас ведутся переговоры с "Газпромом". В частности, обсуждаются технические аспекты."Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров "Молдовагаза" намерен продлить его еще на три года.
https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html
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в молдове, газпром, молдовагаз, газ

Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"

17:49 04.08.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГазпром
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
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Контракт с российским концерном "Газпром" может быть продлен еще на три года, и причина тому – благоприятные условия, которые прописаны в действующем договоре.
ИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лучшим вариантом в настоящее время является продление действующего контракта с "Газпромом". Об этом председатель совета директоров компании "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в студии Sputnik Молдова.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Экономика
Цена на природный газ: подорожание неизбежно
17:05
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По его словам, "Молдовагаз" как поставщик последней инстанции обязан по закону обеспечивать поставки природного газа в наилучших условиях надежности и цены. Вадим Чебан также отметил, что контракт с "Газпромом" выгодный.

Многолетний опыт показал, что контракт с "Газпромом" выгоден. Я не раз приводил этот аргумент. Мы готовы предоставить анализ ответственным за энергетическую политику после утверждения нового правительства.

Vadim Ceban - Sputnik Молдова
Вадим Чебан
председатель совета директоров ОАО "Молдовагаз"
Вадим Чебан отметил, что продление текущего контракта было бы лучшим вариантом как для компании, так и для конечного потребителя. Он рассказал, что сформирована рабочая группа, и сейчас ведутся переговоры с "Газпромом". В частности, обсуждаются технические аспекты.
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Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
2 августа, 09:00
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"Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров "Молдовагаза" намерен продлить его еще на три года.
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