https://ru.sputnik.md/20210804/kontrakt-gazprom-43566895.html

Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"

Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"

Контракт с российским концерном "Газпром" может быть продлен еще на три года

2021-08-04T17:49+0300

2021-08-04T17:49+0300

2021-08-04T17:49+0300

экономика

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ИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лучшим вариантом в настоящее время является продление действующего контракта с "Газпромом". Об этом председатель совета директоров компании "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в студии Sputnik Молдова. По его словам, "Молдовагаз" как поставщик последней инстанции обязан по закону обеспечивать поставки природного газа в наилучших условиях надежности и цены. Вадим Чебан также отметил, что контракт с "Газпромом" выгодный.Вадим Чебан отметил, что продление текущего контракта было бы лучшим вариантом как для компании, так и для конечного потребителя. Он рассказал, что сформирована рабочая группа, и сейчас ведутся переговоры с "Газпромом". В частности, обсуждаются технические аспекты."Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров "Молдовагаза" намерен продлить его еще на три года.

https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html

https://ru.sputnik.md/20210802/rossiyskiy-gaz-evropa-43420411.html

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2021

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