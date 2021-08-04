https://ru.sputnik.md/20210804/kontrakt-gazprom-43566895.html
Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"
Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"
Контракт с российским концерном "Газпром" может быть продлен еще на три года
2021-08-04T17:49+0300
2021-08-04T17:49+0300
2021-08-04T17:49+0300
экономика
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газпром
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ИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лучшим вариантом в настоящее время является продление действующего контракта с "Газпромом". Об этом председатель совета директоров компании "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в студии Sputnik Молдова. По его словам, "Молдовагаз" как поставщик последней инстанции обязан по закону обеспечивать поставки природного газа в наилучших условиях надежности и цены. Вадим Чебан также отметил, что контракт с "Газпромом" выгодный.Вадим Чебан отметил, что продление текущего контракта было бы лучшим вариантом как для компании, так и для конечного потребителя. Он рассказал, что сформирована рабочая группа, и сейчас ведутся переговоры с "Газпромом". В частности, обсуждаются технические аспекты."Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров "Молдовагаза" намерен продлить его еще на три года.
https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html
https://ru.sputnik.md/20210802/rossiyskiy-gaz-evropa-43420411.html
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в молдове, газпром, молдовагаз, газ
Контракт с "Газпромом" истекает в сентябре: что в планах у "Молдовагаза"
Контракт с российским концерном "Газпром" может быть продлен еще на три года, и причина тому – благоприятные условия, которые прописаны в действующем договоре.
ИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik.
Лучшим вариантом в настоящее время является продление действующего контракта с "Газпромом". Об этом председатель совета директоров компании "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в студии Sputnik Молдова
.
По его словам, "Молдовагаз" как поставщик последней инстанции обязан по закону обеспечивать поставки природного газа в наилучших условиях надежности и цены. Вадим Чебан также отметил, что контракт с "Газпромом" выгодный.
Многолетний опыт показал, что контракт с "Газпромом" выгоден. Я не раз приводил этот аргумент. Мы готовы предоставить анализ ответственным за энергетическую политику после утверждения нового правительства.
Вадим Чебан
председатель совета директоров ОАО "Молдовагаз"
Вадим Чебан отметил, что продление текущего контракта было бы лучшим вариантом как для компании, так и для конечного потребителя. Он рассказал, что сформирована рабочая группа, и сейчас ведутся переговоры с "Газпромом". В частности, обсуждаются технические аспекты.
"Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров "Молдовагаза" намерен продлить его еще на три года.