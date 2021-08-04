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Курс валют на четверг - доллар и евро дешевеют
Курс валют на четверг - доллар и евро дешевеют
Курс валют на четверг
2021-08-04T21:20+0300
2021-08-04T21:20+0300
курс валют
рубль
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, пятое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет более чем на восемь банов и закрепится на уровне 21,1695 лея.Доллар подешевеет на два бана и будет стоить в среду 17,8563 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).Что касается остальных валют, то 5 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0,2450 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6631 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3040 в пересчете на национальную валюту.
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Дмитрий Терехов
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курс валют, рубль, доллар, евро

Курс валют на четверг - доллар и евро дешевеют

21:20 04.08.2021
93
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, пятое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет более чем на восемь банов и закрепится на уровне 21,1695 лея.
Доллар подешевеет на два бана и будет стоить в среду 17,8563 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).
Что касается остальных валют, то 5 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0,2450 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6631 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3040 в пересчете на национальную валюту.
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