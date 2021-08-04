https://ru.sputnik.md/20210804/lechenie-covid-19-43574070.html

Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19

Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19

Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19

2021-08-04T21:30+0300

2021-08-04T21:30+0300

2021-08-04T21:30+0300

коронавирус

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43553982_0:41:2048:1193_1920x0_80_0_0_88812b2b871bfd7340f620766b708fb5.jpg

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Цветок Nigella sativa (Чернушка посевная), произрастающий в Северной Африке и Западной Азии может быть полезен при лечении COVID-19. Статья на эту тему была опубликована в научном журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщает РИА Новости.Ученые обнаружили, что в данном растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.Австралийские ученые также сообщили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.Заявление австралийцев прокомментировали их российские коллеги. В частности, молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов отметил, что в мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей.Также идею использования Nigella sativa для лечения коронавирусной инфекции оценил инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев. Он подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано.В целом же эксперты посоветовали инфицированным COVID-19 не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире