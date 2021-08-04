https://ru.sputnik.md/20210804/lechenie-covid-19-43574070.html
Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19
Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19
Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19
2021-08-04T21:30+0300
2021-08-04T21:30+0300
2021-08-04T21:30+0300
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Цветок Nigella sativa (Чернушка посевная), произрастающий в Северной Африке и Западной Азии может быть полезен при лечении COVID-19. Статья на эту тему была опубликована в научном журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщает РИА Новости.Ученые обнаружили, что в данном растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.Австралийские ученые также сообщили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.Заявление австралийцев прокомментировали их российские коллеги. В частности, молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов отметил, что в мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей.Также идею использования Nigella sativa для лечения коронавирусной инфекции оценил инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев. Он подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано.В целом же эксперты посоветовали инфицированным COVID-19 не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире
Ученые обнаружили растение для лечения COVID-19
Австралийские ученые обнаружили, что растение Nigella sativa (чернушка посевная, или черный тмин) может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik.
Цветок Nigella sativa (Чернушка посевная), произрастающий в Северной Африке и Западной Азии может быть полезен при лечении COVID-19. Статья на эту тему была опубликована в научном журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщает РИА Новости
.
Ученые обнаружили, что в данном растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.
"Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", – рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.
Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.
Австралийские ученые также сообщили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.
Заявление австралийцев прокомментировали их российские коллеги. В частности, молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов отметил, что в мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей.
"До конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум один процент", — заявил он, подчеркнув, что подобные якобы эффективные в борьбе с коронавирусом растения находят регулярно.
Также идею использования Nigella sativa для лечения коронавирусной инфекции оценил инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев. Он подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано.
"Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится — человек на коне. Если нет — ну, искали, но не нашли", — отметил он.
В целом же эксперты посоветовали инфицированным COVID-19 не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.