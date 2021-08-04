https://ru.sputnik.md/20210804/margiev-zanyal-12-mesto-olimpiada-tokyo-43562854.html

Молдавский легкоатлет Маргиев занял 12-е место на Олимпиаде в Токио

Молдавский легкоатлет Маргиев занял 12-е место на Олимпиаде в Токио

Сергей Маргиев из Молдовы на Олимпийских играх в Токио

2021-08-04T16:07+0300

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олимпиада в токио-2020

молдова

сергей маргиев

токио

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Легкоатлет Сергей Маргиев занял 12-е место на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по метанию молота. В финале Маргиев показал результат 75,24 метра. Национальный олимпийский комитет (НОК) Молдовы отметил, что это второе выступление молдавского легкоатлета в финале Игр."Сергей, поздравляем со вторым выступлением в финале Олимпийских игр! Поздравления и тренеру Сослану Маргиеву", – написали представители НОК на официальной странице в соцсети. Олимпийским чемпионом стал польский атлет Войцех Новицкий с результатом 82,52 метра.Таким образом, еще один молдавский спортсмен завершил выступление в Токио. Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

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молдова, сергей маргиев, токио