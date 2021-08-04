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Мирзаян: антироссийский поводок на молдавской шее
Мирзаян: антироссийский поводок на молдавской шее
Доцент Финансового института при Правительстве РФ объяснил, чем является Восточное партнерство, что по-настоящему беспокоит элиты и чем ЕС контролирует страны Восточной Европы.
2021-08-04T08:00+0300
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Мирзаян: почему Молдову терзают фантомные боли по ЕС
Мирзаян: почему Молдову терзают фантомные боли по ЕС
Восточное партнерство (ВП) является симулякром. Это организация, которая должна подменить идею членства в Евросоюзе (ЕС), в ассоциированном партнерстве с ЕС. Фактически такое партнерство подразумевает, что Евросоюз дает деньги странам - кандидатам в ЕС, демонстрируя, что они друзья. Денег, правда, дает очень мало, но таков формат. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.Этого сделано не будет, убежден Мирзаян, поскольку здесь необходим консенсус всех стран - членов ЕС. Большинство из них не собирается создавать такого рода намеки, иначе они вызовут серьезное возмущение не только части европейских элит, но и европейского населения.В заключение Мирзаян отметил, что разрушать Восточное партнерство Евросоюз не будет, потому что для него это антироссийский формат и поводок, который он набрасывает на шеи восточноевропейских стран, тем самым их контролируя.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Мирзаян: антироссийский поводок на молдавской шее

08:00 04.08.2021 (обновлено: 08:51 04.08.2021)
273
Радио
Мирзаян: почему Молдову терзают фантомные боли по ЕС
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ объяснил, чем является Восточное партнерство, что по-настоящему беспокоит элиты и чем ЕС контролирует страны Восточной Европы.
Восточное партнерство (ВП) является симулякром. Это организация, которая должна подменить идею членства в Евросоюзе (ЕС), в ассоциированном партнерстве с ЕС. Фактически такое партнерство подразумевает, что Евросоюз дает деньги странам - кандидатам в ЕС, демонстрируя, что они друзья. Денег, правда, дает очень мало, но таков формат. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
"Сейчас элитам нужно срочно показывать населению, что они идут по пути Евросоюза, поэтому элиты требуют от Восточного партнерства большего наполнения. Но никакого большего наполнения не будет. Потому что в политическом плане это означает, что им должны позволить сделать шаги в направлении вступления в ЕС", - считает эксперт.
Этого сделано не будет, убежден Мирзаян, поскольку здесь необходим консенсус всех стран - членов ЕС. Большинство из них не собирается создавать такого рода намеки, иначе они вызовут серьезное возмущение не только части европейских элит, но и европейского населения.

Когда подписывали соглашение об ассоциированном партнерстве с Украиной, взбунтовались голландцы. Они потребовали, чтобы там и близко не было намека или полунамека на то, что соглашение означает вступление Украины в ЕС. Поэтому эти требуют, а Евросоюз не даст. В лучшем случае подкинет какие-то деньги.

Геворг Мирзаян - Sputnik Молдова
Геворг Мирзаян
доцент Финансового института при Правительстве РФ
В заключение Мирзаян отметил, что разрушать Восточное партнерство Евросоюз не будет, потому что для него это антироссийский формат и поводок, который он набрасывает на шеи восточноевропейских стран, тем самым их контролируя.
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