https://ru.sputnik.md/20210804/mirzayan-antirossiyskiy-povodok-na-moldavskoy-shee-43507958.html

Мирзаян: антироссийский поводок на молдавской шее

Мирзаян: антироссийский поводок на молдавской шее

Доцент Финансового института при Правительстве РФ объяснил, чем является Восточное партнерство, что по-настоящему беспокоит элиты и чем ЕС контролирует страны Восточной Европы.

2021-08-04T08:00+0300

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Мирзаян: почему Молдову терзают фантомные боли по ЕС Мирзаян: почему Молдову терзают фантомные боли по ЕС

Восточное партнерство (ВП) является симулякром. Это организация, которая должна подменить идею членства в Евросоюзе (ЕС), в ассоциированном партнерстве с ЕС. Фактически такое партнерство подразумевает, что Евросоюз дает деньги странам - кандидатам в ЕС, демонстрируя, что они друзья. Денег, правда, дает очень мало, но таков формат. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.Этого сделано не будет, убежден Мирзаян, поскольку здесь необходим консенсус всех стран - членов ЕС. Большинство из них не собирается создавать такого рода намеки, иначе они вызовут серьезное возмущение не только части европейских элит, но и европейского населения.В заключение Мирзаян отметил, что разрушать Восточное партнерство Евросоюз не будет, потому что для него это антироссийский формат и поводок, который он набрасывает на шеи восточноевропейских стран, тем самым их контролируя.

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2021

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