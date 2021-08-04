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Где в Кишиневе 4 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 4 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 4 августа находятся мобильные пункты вакцинации
2021-08-04T10:46+0300
2021-08-04T10:46+0300
коронавирус
кишинев
вакцинация
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в среду.Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Центр, на проспекте Штефан чел Маре, перед ТЦ UNIC.Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Гратиешты, на улице Студенческой, у "Старой остановки".Где будут пункты вакцинации 5 августаМобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, перед парком "Ла извор".Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Гидигич, на улице Виктория, 10, на въезде в населенный пункт. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210803/covid-19-moldova-sutki-43528830.html
https://ru.sputnik.md/20210803/vakczina-moldova-astrazeneca-43518690.html
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Юлия Липовая
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кишинев, вакцинация, в молдове

Где в Кишиневе 4 августа находятся мобильные пункты вакцинации

10:46 04.08.2021
133
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Мунчешть Ботаника
Мобильный пункт вакцинации на Мунчешть Ботаника - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в среду.
Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Центр, на проспекте Штефан чел Маре, перед ТЦ UNIC.
Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Гратиешты, на улице Студенческой, у "Старой остановки".

Где будут пункты вакцинации 5 августа

Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, перед парком "Ла извор".
Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Гидигич, на улице Виктория, 10, на въезде в населенный пункт.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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