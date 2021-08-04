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Четыре мунсоветника PAS отказались от мандата: они будут депутатами
Четыре мунсоветника PAS отказались от мандата: они будут депутатами
Четыре мунсоветника PAS отказались от мандата: они будут депутатами
2021-08-04T13:13+0300
2021-08-04T13:19+0300
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Муниципальные советники от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Александр Трубка, Василе Грэдинару, Инна Кошиеру и Анжела Мунтяну-Пожога отказались от своих мандатов в муниципальном совете в пользу должности депутата парламента. Об этом объявили представители PAS на пресс-конференции в среду. Как отметил Трубка, один муниципальный советник PAS решил не уходить в парламент – это Зинаида Попа. Другие муниципальные советники отметили, что в скором времени будет решаться, кто займет освободившиеся места в кишиневском совете. "Команда PAS не стала меньше, она, наоборот, больше. Просто мы будет работать на разных должностях, но будем решать те же проблемы муниципия. Теперь будет шесть муниципальных советников и четыре депутата парламента", – отметил Трубка. По его словам, в списке дополнительных муниципальных советников PAS есть члены партии, которые уже прошли в парламент или могут в него попасть, когда освободятся места после ухода некоторых депутатов на должность министров, если за правительство проголосуют. Поэтому сказать точно, кто войдет следующим в муниципальный совет от PAS, пока нельзя.
https://ru.sputnik.md/20210730/krylov-opravdaet-li-mayya-sandu-i-pas-doverie-svoego-izbiratelya-43356413.html
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в молдове, молдова, муниципальный совет, парламент

Четыре мунсоветника PAS отказались от мандата: они будут депутатами

13:13 04.08.2021 (обновлено: 13:19 04.08.2021)
278
© Sputnik / OsmatescoЗаседание муниципального совета Кишинёва 15.11.2019
Заседание муниципального совета Кишинёва 15.11.2019 - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В то же время один муниципальный советник от PAS решил не покидать городской совет и отказался от депутатского мандата.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Муниципальные советники от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Александр Трубка, Василе Грэдинару, Инна Кошиеру и Анжела Мунтяну-Пожога отказались от своих мандатов в муниципальном совете в пользу должности депутата парламента. Об этом объявили представители PAS на пресс-конференции в среду.
Как отметил Трубка, один муниципальный советник PAS решил не уходить в парламент – это Зинаида Попа.
"Есть множество проектов и задач, которые мы можем решать в городе. Ремонт дорог и инфраструктура, а особенно архитектура, из-за которой наша коллега Зинаида Попа решила остаться в комиссии архитектуры и урбанизма, иначе там не будет ни одного нашего человека", – заявил Трубка.
Другие муниципальные советники отметили, что в скором времени будет решаться, кто займет освободившиеся места в кишиневском совете.
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"Команда PAS не стала меньше, она, наоборот, больше. Просто мы будет работать на разных должностях, но будем решать те же проблемы муниципия. Теперь будет шесть муниципальных советников и четыре депутата парламента", – отметил Трубка.
По его словам, в списке дополнительных муниципальных советников PAS есть члены партии, которые уже прошли в парламент или могут в него попасть, когда освободятся места после ухода некоторых депутатов на должность министров, если за правительство проголосуют.
Поэтому сказать точно, кто войдет следующим в муниципальный совет от PAS, пока нельзя.
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