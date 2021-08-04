https://ru.sputnik.md/20210804/muzhchina-ugroza-vzriv-zdanie-pravitelstvo-ukraina-43552098.html

Мужчина с боевой гранатой угрожал взорвать здание правительства Украины

Мужчина с боевой гранатой угрожал взорвать здание правительства Украины

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины, задержали. 04.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-04T12:09+0300

2021-08-04T12:09+0300

2021-08-04T12:09+0300

общество

украина

граната

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Неизвестный зашел в здание кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату. Прибывшим на место происшествия правоохранителям удалось задержать мужчину, передает РИА Новости. Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. На среду запланировано заседание кабмина. Граната, которую мужчина угрожал взорвать в правительстве Украины, была боевой, подтвердили в полиции.По данным СМИ, злоумышленника зовут Владимир Прохнич. В его профиле в Facebook указано, что он живет в городе Ирпень под Киевом.Полиция заявила, что угрожавший взорвать гранату в правительстве Украины получил два ранения в Донбассе, а на преступление его толкнули жизненные обстоятельства.

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украина, граната