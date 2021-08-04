https://ru.sputnik.md/20210804/obnalichili-polmilliarda-v-moskve-zaderzhana-banda-chernykh-bankirov-43560192.html

Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"

Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"

В Москве задержана банда "черных банкиров"

2021-08-04T20:50+0300

2021-08-04T20:50+0300

2021-08-04T20:50+0300

россия

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москва

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, пресечена в Москве правоохранительными органами, об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - цитирует Волк РИА Новости.Преступники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы."В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.

https://ru.sputnik.md/20210604/politsiya-preduprezhdaet-o-novom-vide-moshennichestva-v-moldove-34991975.html

https://ru.sputnik.md/20210729/sotsseti-aktivno-ispolzuyut-moshenniki-dlya-finansovykh-piramid-43353521.html

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