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Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"
Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"
В Москве задержана банда "черных банкиров"
2021-08-04T20:50+0300
2021-08-04T20:50+0300
россия
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, пресечена в Москве правоохранительными органами, об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - цитирует Волк РИА Новости.Преступники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы."В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
https://ru.sputnik.md/20210604/politsiya-preduprezhdaet-o-novom-vide-moshennichestva-v-moldove-34991975.html
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в мире, москва

Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"

20:50 04.08.2021
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыдача денег через банкомат
Выдача денег через банкомат - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Злоумышленники организовали незаконную кредитную компанию и использовали деньги клиентов в финансовых махинациях.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, пресечена в Москве правоохранительными органами, об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - цитирует Волк РИА Новости.
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 04.06.2021
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4 июня, 11:59
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Преступники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
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В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы.
"В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
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