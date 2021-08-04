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Огонь от турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ
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Лесной пожар в районе турецкого города Бодрума добрался до местной ТЭЦ.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лесной пожар в районе турецкого Бодрума добрался до теплоэлектростанции, передает RT со ссылкой на сообщения местных властей.
#Milas Kemerkoy Thermal Power Plant is burning. 👇🔥🇹🇷#TurkeyIsBurning #WildFires #Bodrum #AegeanSea #Mediterraneanpic.twitter.com/mUwrfc1vQQ— Nil Taskin (@NilTaskin) August 4, 2021
"Пламя распространилось на ТЭЦ. Производится эвакуация", — говорится в сообщении мэрии города Миляс, расположенного в 10 километрах от аэропорта Бодрума.
В сети Twitter местные жители публикуют видео пожара и сообщают, что в городе звучат сирены тревоги.
Milas Belediye Başkanı "Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor..." #Milas #termiksantral pic.twitter.com/m448N7gUxo— mühendisyen (@muhendisyenn) August 4, 2021
Ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.