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Огонь от турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ
Огонь от турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ
Огонь турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лесной пожар в районе турецкого Бодрума добрался до теплоэлектростанции, передает RT со ссылкой на сообщения местных властей. "Пламя распространилось на ТЭЦ. Производится эвакуация", — говорится в сообщении мэрии города Миляс, расположенного в 10 километрах от аэропорта Бодрума.В сети Twitter местные жители публикуют видео пожара и сообщают, что в городе звучат сирены тревоги. Ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.
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в мире, турция, пожар

Огонь от турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ

22:35 04.08.2021
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© REUTERS / Kaan SoyturkДым над лесом вокруг Манавгата
Дым над лесом вокруг Манавгата - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Лесной пожар в районе турецкого города Бодрума добрался до местной ТЭЦ.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лесной пожар в районе турецкого Бодрума добрался до теплоэлектростанции, передает RT со ссылкой на сообщения местных властей.
"Пламя распространилось на ТЭЦ. Производится эвакуация", — говорится в сообщении мэрии города Миляс, расположенного в 10 километрах от аэропорта Бодрума.
В сети Twitter местные жители публикуют видео пожара и сообщают, что в городе звучат сирены тревоги.
Ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.
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