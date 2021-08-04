https://ru.sputnik.md/20210804/ogon-ot-turetskikh-lesnykh-pozharov-dobralsya-do-tets-43577241.html

Огонь от турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ

Огонь от турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ

Огонь турецких лесных пожаров добрался до ТЭЦ

2021-08-04T22:35+0300

2021-08-04T22:35+0300

2021-08-04T22:35+0300

общество

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пожар

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Лесной пожар в районе турецкого Бодрума добрался до теплоэлектростанции, передает RT со ссылкой на сообщения местных властей. "Пламя распространилось на ТЭЦ. Производится эвакуация", — говорится в сообщении мэрии города Миляс, расположенного в 10 километрах от аэропорта Бодрума.В сети Twitter местные жители публикуют видео пожара и сообщают, что в городе звучат сирены тревоги. Ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.

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в мире, турция, пожар