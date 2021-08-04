Полеты и падения на Олимпиаде-2020 в Токио

Американка Кетура Орджи и ее глубокое погружение в песок после прыжка.
Матье Ван Дер Поэль из Нидерландов упал, а вот его велосипед летит дальше.
Матье Ван Дер Поэль из Нидерландов упал, а вот его велосипед летит дальше.
Кристиан Скинстад Саевераас из Норвегии защищает ворота от ног аргентинского игрока.
Кристиан Скинстад Саевераас из Норвегии защищает ворота от ног аргентинского игрока.
Игрок японской бейсбольной команды улетает за ограждение.
Игрок японской бейсбольной команды улетает за ограждение.
Камилла Херрем не удержалась на ногах во время гандбольного матча.
Камилла Херрем не удержалась на ногах во время гандбольного матча.
Спортсмен из Великобритании запутался в педалях.
Итальянский фехтовальщик Энрико Гароццо и яркая шнуровка вылетевшего из кадра японца Коки Кано.
Итальянский фехтовальщик Энрико Гароццо и яркая шнуровка вылетевшего из кадра японца Коки Кано.
"Со мной все хорошо, я просто устала", – как бы говорит испанская легкоатлетка Люсия Родригес после забега на 5000 метров.
"Со мной все хорошо, я просто устала", – как бы говорит испанская легкоатлетка Люсия Родригес после забега на 5000 метров.
Баскетболистка Жаклин Янг (США) немного не рассчитала размер площадки и оказалась за ограждениями.
Баскетболистка Жаклин Янг (США) немного не рассчитала размер площадки и оказалась за ограждениями.
Ана Мария Наймаси (Фиджи) пытается убежать от австралиек Эвании Пелите и Шарлотты Каслик.
Ана Мария Наймаси (Фиджи) пытается убежать от австралиек Эвании Пелите и Шарлотты Каслик.
Немецкая спортсменка Лаура Людвиг падает на песок.
Немецкая спортсменка Лаура Людвиг падает на песок.
Габриэль Медина из Бразилии угодил под волну со своей доской для серфинга.
Австралиец Натан Соби готовится к встрече с паркетом.
Трое в прыжке. Но падение ожидает только Хироки Сакаи из Японии.
Тара Дэвис (США) и ее полет в песок на соревнованиях по прыжкам в длину.
Таиландка Аринадта Чаватанонт и ее партнер в соревнованиях по конному спорту Болейбан Принс наткнулись на водное препятствие.
Таиландка Аринадта Чаватанонт и ее партнер в соревнованиях по конному спорту Болейбан Принс наткнулись на водное препятствие.
Нападающий Мексики Уриэль Антуна внезапно оказался на газоне во время футбольного матча с Бразилией.
Нападающий Мексики Уриэль Антуна внезапно оказался на газоне во время футбольного матча с Бразилией.