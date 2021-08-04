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Полеты и падения на Олимпиаде-2020 в Токио
Полеты и падения на Олимпиаде-2020 в Токио
04.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-04T16:56+0300
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фото, олимпиада, спорт, токио-2020

Полеты и падения на Олимпиаде-2020 в Токио

16:56 04.08.2021
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© REUTERS / Dylan Martinez

Американка Кетура Орджи и ее глубокое погружение в песок после прыжка.

Американка Кетура Орджи и ее глубокое погружение в песок после прыжка. - Sputnik Молдова
1/17
© REUTERS / Dylan Martinez

Американка Кетура Орджи и ее глубокое погружение в песок после прыжка.

© AFP 2021 / Greg Baker

Матье Ван Дер Поэль из Нидерландов упал, а вот его велосипед летит дальше.

Матье Ван Дер Поэль из Нидерландов упал, а вот его велосипед летит дальше. - Sputnik Молдова
2/17
© AFP 2021 / Greg Baker

Матье Ван Дер Поэль из Нидерландов упал, а вот его велосипед летит дальше.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Кристиан Скинстад Саевераас из Норвегии защищает ворота от ног аргентинского игрока.

Кристиан Скинстад Саевераас из Норвегии защищает ворота от ног аргентинского игрока. - Sputnik Молдова
3/17
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Кристиан Скинстад Саевераас из Норвегии защищает ворота от ног аргентинского игрока.

© AFP 2021 / Kazuhiro Fujihara

Игрок японской бейсбольной команды улетает за ограждение.

Игрок японской бейсбольной команды улетает за ограждение. - Sputnik Молдова
4/17
© AFP 2021 / Kazuhiro Fujihara

Игрок японской бейсбольной команды улетает за ограждение.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Камилла Херрем не удержалась на ногах во время гандбольного матча.

Камилла Херрем не удержалась на ногах во время гандбольного матча. - Sputnik Молдова
5/17
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Камилла Херрем не удержалась на ногах во время гандбольного матча.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Спортсмен из Великобритании запутался в педалях.

Спортсмен из Великобритании запутался в педалях. - Sputnik Молдова
6/17
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Спортсмен из Великобритании запутался в педалях.

© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Итальянский фехтовальщик Энрико Гароццо и яркая шнуровка вылетевшего из кадра японца Коки Кано.

Итальянский фехтовальщик Энрико Гароццо и яркая шнуровка вылетевшего из кадра японца Коки Кано. - Sputnik Молдова
7/17
© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Итальянский фехтовальщик Энрико Гароццо и яркая шнуровка вылетевшего из кадра японца Коки Кано.

© REUTERS / Lucy Nicholson

"Со мной все хорошо, я просто устала", – как бы говорит испанская легкоатлетка Люсия Родригес после забега на 5000 метров.

&quot;Со мной все хорошо, я просто устала&quot;, – как бы говорит испанская легкоатлетка Люсия Родригес после забега на 5000 метров. - Sputnik Молдова
8/17
© REUTERS / Lucy Nicholson

"Со мной все хорошо, я просто устала", – как бы говорит испанская легкоатлетка Люсия Родригес после забега на 5000 метров.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Баскетболистка Жаклин Янг (США) немного не рассчитала размер площадки и оказалась за ограждениями.

Баскетболистка Жаклин Янг (США) немного не рассчитала размер площадки и оказалась за ограждениями. - Sputnik Молдова
9/17
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Баскетболистка Жаклин Янг (США) немного не рассчитала размер площадки и оказалась за ограждениями.

© AFP 2021 / Greg Baker

Ана Мария Наймаси (Фиджи) пытается убежать от австралиек Эвании Пелите и Шарлотты Каслик.

Ана Мария Наймаси (Фиджи) пытается убежать от австралиек Эвании Пелите и Шарлотты Каслик. - Sputnik Молдова
10/17
© AFP 2021 / Greg Baker

Ана Мария Наймаси (Фиджи) пытается убежать от австралиек Эвании Пелите и Шарлотты Каслик.

© AFP 2021 / Angela Weiss

Немецкая спортсменка Лаура Людвиг падает на песок.

Немецкая спортсменка Лаура Людвиг падает на песок. - Sputnik Молдова
11/17
© AFP 2021 / Angela Weiss

Немецкая спортсменка Лаура Людвиг падает на песок.

© REUTERS / Lisi Niesner

Габриэль Медина из Бразилии угодил под волну со своей доской для серфинга.

Габриэль Медина из Бразилии угодил под волну со своей доской для серфинга. - Sputnik Молдова
12/17
© REUTERS / Lisi Niesner

Габриэль Медина из Бразилии угодил под волну со своей доской для серфинга.

© REUTERS / Brian Snyder

Австралиец Натан Соби готовится к встрече с паркетом.

Австралиец Натан Соби готовится к встрече с паркетом. - Sputnik Молдова
13/17
© REUTERS / Brian Snyder

Австралиец Натан Соби готовится к встрече с паркетом.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Трое в прыжке. Но падение ожидает только Хироки Сакаи из Японии.

Трое в прыжке. Но падение ожидает только Хироки Сакаи из Японии. - Sputnik Молдова
14/17
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Трое в прыжке. Но падение ожидает только Хироки Сакаи из Японии.

© REUTERS / Dylan Martinez

Тара Дэвис (США) и ее полет в песок на соревнованиях по прыжкам в длину.

Тара Дэвис (США) и ее полет в песок на соревнованиях по прыжкам в длину. - Sputnik Молдова
15/17
© REUTERS / Dylan Martinez

Тара Дэвис (США) и ее полет в песок на соревнованиях по прыжкам в длину.

© AFP 2021 / Yuki Iwamura

Таиландка Аринадта Чаватанонт и ее партнер в соревнованиях по конному спорту Болейбан Принс наткнулись на водное препятствие.

Таиландка Аринадта Чаватанонт и ее партнер в соревнованиях по конному спорту Болейбан Принс наткнулись на водное препятствие. - Sputnik Молдова
16/17
© AFP 2021 / Yuki Iwamura

Таиландка Аринадта Чаватанонт и ее партнер в соревнованиях по конному спорту Болейбан Принс наткнулись на водное препятствие.

© AFP 2021 / Martin Bernetti

Нападающий Мексики Уриэль Антуна внезапно оказался на газоне во время футбольного матча с Бразилией.

Нападающий Мексики Уриэль Антуна внезапно оказался на газоне во время футбольного матча с Бразилией. - Sputnik Молдова
17/17
© AFP 2021 / Martin Bernetti

Нападающий Мексики Уриэль Антуна внезапно оказался на газоне во время футбольного матча с Бразилией.

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