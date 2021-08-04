https://ru.sputnik.md/20210804/ostanetsya-moldova-cherez-neskolko-let-bez-gaza-43570683.html

Останется ли Молдова через несколько лет без газа

Останется ли Молдова через несколько лет без газа

Глава "Молдовагаз" рассказал, может ли Молдова после 2024 года может остаться без газа.

2021-08-04T19:00+0300

2021-08-04T19:00+0300

2021-08-04T19:00+0300

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молдовагаз

вадим чебан

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Российский концерн "Газпром" намерен заплатить Болгарии за двухлетний транзит природного газа. Через эту страну голубое топливо из России поступает в Румынию и Сербию.Единственным государством, получающим российский газ исключительно через Украину, останется Молдова. Однако ситуация может измениться после истечения срока действия транзитного контракта между Москвой и Киевом в конце 2024 года.Более того, в медийном пространстве Молдовы уже прозвучали рассуждения о том, что следует ждать повышения цены на газ в стране. Среди некоторых причин называется увеличение закупочных цен на энергоноситель и корзину нефтепродуктов, включаемых в котировки.Цена на природный газ: подорожание неизбежно>>>Какова дальнейшая судьба газопровода Яссы - Унгены, обеспечивающего поставки голубого топлива по реверсному пути в обход Украины? Следует ли после подорожания газа ожидать увеличения тарифа на отопление в столичных многоэтажках? Эти и другие вопросы корреспонденты агентства обсудили с главой компании "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.На вопрос о том, может ли Молдова после 2024 года остаться без газа, Чебан отметил, что этот вопрос был решен еще в 2019 году. Он уточнил, что драматизировать ситуацию не стоит – республика не останется в изоляции. По его словам, речь не идет о ситуации 2019 года. "Тем более если будет функционален газопровод Яссы - Унгены -Кишинев, это означает, что будет готов еще один маршрут. То есть речь пойдет уже о логистике. Было бы хорошо использовать все несколько точек – и украинский маршрут, и западный, как мы говорим, Яссы - Унгены - Кишинев, и южный – в реверсном режиме через "Турецкий поток", – сказал глава "Молдовагаза".В газовой зависимости от соседа: переживет ли Молдова потерю украинского транзита?>>>По его мнению, на данный момент наиболее выгодный маршрут – через Украину. "Мы получаем газ на границе, соответственно, со всеми затратами на транспорт, который берет на себя "Газпром", то есть до границы. Поэтому считаю, что даже после 2024 года нам нечего бояться с точки зрения инфраструктуры, диверсификации путей доставки природного газа, мы в этом плане все вопросы решили", – сказал Чебан.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" – основной поставщик его в нашу республику. Страна покупает голубое топливо у "Газпрома" по соглашению, подписанному в 2008 году.Это соглашение регулярно продлевается. Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций "Молдовагаза", правительству Молдовы – 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

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