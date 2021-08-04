https://ru.sputnik.md/20210804/ostanetsya-moldova-cherez-neskolko-let-bez-gaza-43570683.html
Останется ли Молдова через несколько лет без газа
Останется ли Молдова через несколько лет без газа
Глава "Молдовагаз" рассказал, может ли Молдова после 2024 года может остаться без газа.
2021-08-04T19:00+0300
2021-08-04T19:00+0300
2021-08-04T19:00+0300
радио
газ
молдова
молдовагаз
вадим чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43571849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2cab0e2c14a8cf46f4d1e23a23c7b.jpg
Российский концерн "Газпром" намерен заплатить Болгарии за двухлетний транзит природного газа. Через эту страну голубое топливо из России поступает в Румынию и Сербию.Единственным государством, получающим российский газ исключительно через Украину, останется Молдова. Однако ситуация может измениться после истечения срока действия транзитного контракта между Москвой и Киевом в конце 2024 года.Более того, в медийном пространстве Молдовы уже прозвучали рассуждения о том, что следует ждать повышения цены на газ в стране. Среди некоторых причин называется увеличение закупочных цен на энергоноситель и корзину нефтепродуктов, включаемых в котировки.Цена на природный газ: подорожание неизбежно>>>Какова дальнейшая судьба газопровода Яссы - Унгены, обеспечивающего поставки голубого топлива по реверсному пути в обход Украины? Следует ли после подорожания газа ожидать увеличения тарифа на отопление в столичных многоэтажках? Эти и другие вопросы корреспонденты агентства обсудили с главой компании "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.На вопрос о том, может ли Молдова после 2024 года остаться без газа, Чебан отметил, что этот вопрос был решен еще в 2019 году. Он уточнил, что драматизировать ситуацию не стоит – республика не останется в изоляции. По его словам, речь не идет о ситуации 2019 года. "Тем более если будет функционален газопровод Яссы - Унгены -Кишинев, это означает, что будет готов еще один маршрут. То есть речь пойдет уже о логистике. Было бы хорошо использовать все несколько точек – и украинский маршрут, и западный, как мы говорим, Яссы - Унгены - Кишинев, и южный – в реверсном режиме через "Турецкий поток", – сказал глава "Молдовагаза".В газовой зависимости от соседа: переживет ли Молдова потерю украинского транзита?>>>По его мнению, на данный момент наиболее выгодный маршрут – через Украину. "Мы получаем газ на границе, соответственно, со всеми затратами на транспорт, который берет на себя "Газпром", то есть до границы. Поэтому считаю, что даже после 2024 года нам нечего бояться с точки зрения инфраструктуры, диверсификации путей доставки природного газа, мы в этом плане все вопросы решили", – сказал Чебан.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" – основной поставщик его в нашу республику. Страна покупает голубое топливо у "Газпрома" по соглашению, подписанному в 2008 году.Это соглашение регулярно продлевается. Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций "Молдовагаза", правительству Молдовы – 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43571849_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b977e5bc49c6bfaad9edcfdf88ba8f6e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
газ, молдова, молдовагаз, вадим чебан, видео
Останется ли Молдова через несколько лет без газа
Глава компании "Молдовагаз" рассказал в комментарии Sputnik Молдова, что ждет Молдову в случае полного прекращения украинского транзита и сможет ли республика избежать энергетического коллапса.
Российский концерн "Газпром" намерен заплатить Болгарии за двухлетний транзит природного газа. Через эту страну голубое топливо из России поступает в Румынию и Сербию.
Единственным государством, получающим российский газ исключительно через Украину, останется Молдова. Однако ситуация может измениться после истечения срока действия транзитного контракта между Москвой и Киевом в конце 2024 года.
Более того, в медийном пространстве Молдовы уже прозвучали рассуждения о том, что следует ждать повышения цены на газ в стране. Среди некоторых причин называется увеличение закупочных цен на энергоноситель и корзину нефтепродуктов, включаемых в котировки.
Какова дальнейшая судьба газопровода Яссы - Унгены, обеспечивающего поставки голубого топлива по реверсному пути в обход Украины? Следует ли после подорожания газа ожидать увеличения тарифа на отопление в столичных многоэтажках? Эти и другие вопросы корреспонденты агентства обсудили с главой компании "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.
На вопрос о том, может ли Молдова после 2024 года остаться без газа, Чебан отметил, что этот вопрос был решен еще в 2019 году.
Мы выполнили работы для обеспечения поставок газа через Трансбалканский газопровод в реверсном режиме. Этот вопрос был решен. Поэтому мы можем получать газ через "Турецкий поток". Это может случиться, если, скажем, мы договоримся с "Газпромом" или другим поставщиком, но мы надеемся, что это и дальше будет "Газпром", именно поставке через "Турецкий поток". Единственный момент – это будет немного дороже по логистике.
Вадим Чебан
глава АО "Молдовагаз"
Он уточнил, что драматизировать ситуацию не стоит – республика не останется в изоляции. По его словам, речь не идет о ситуации 2019 года. "Тем более если будет функционален газопровод Яссы - Унгены -Кишинев, это означает, что будет готов еще один маршрут. То есть речь пойдет уже о логистике. Было бы хорошо использовать все несколько точек – и украинский маршрут, и западный, как мы говорим, Яссы - Унгены - Кишинев, и южный – в реверсном режиме через "Турецкий поток", – сказал глава "Молдовагаза".
По его мнению, на данный момент наиболее выгодный маршрут – через Украину. "Мы получаем газ на границе, соответственно, со всеми затратами на транспорт, который берет на себя "Газпром", то есть до границы. Поэтому считаю, что даже после 2024 года нам нечего бояться с точки зрения инфраструктуры, диверсификации путей доставки природного газа, мы в этом плане все вопросы решили", – сказал Чебан.
Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" – основной поставщик его в нашу республику. Страна покупает голубое топливо у "Газпрома" по соглашению, подписанному в 2008 году.
Это соглашение регулярно продлевается. Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций "Молдовагаза", правительству Молдовы – 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.