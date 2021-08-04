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Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога
Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога
Что делать, чтобы не подхватить диарею на отдыхе
2021-08-04T23:28+0300
2021-08-04T23:28+0300
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Во время летнего отдыха лучше всего придерживаться своей обычной системы питания, осторожно добавляя и пробуя новую еду - об этом "Известиям" рассказала гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.Специалист перечислила основные типы заболеваний пищевого происхождения: это заразные острые кишечные инфекции и пищевые отравления (токсикоинфекции), которые обычно не заразны для окружающих. Первые вызывают вирусы, бактерии и паразиты, которыми может заразиться человек при близких контактах с инфицированными людьми или, например, через воду и зараженные поверхности. Вторые развиваются из-за токсинов, выделяемых бактериями, которые попадают в организм через плохо промытые овощи и фрукты или ненадлежаще хранящиеся продукты питания, и они не являются заразными для окружающих.Главным в лечении пищевого отравления является обильное питье и своевременное обращение за помощью ко врачу, указала Губанова.При этом, в лечении подобных заболеваний доказанной эффективности не имеют сорбенты, пробиотики, противовирусные препараты и многочисленные кишечные антисептики, рассказала специалист.При этом некоторым пациентам может помочь ограничение жиров, лактозосодержащих продуктов и газообразующей пищи (бобовые, сдоба и свежий хлеб, сладости), но не всем, заключила специалист.
https://ru.sputnik.md/20210708/smotrite-chto-edite-v-zharu-vse-bolshe-sluchaev-pischevogo-otravleniya-35408601.html
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в мире, россия

Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога

23:28 04.08.2021
80
© Sputnik / Sergey PivovarovДевушка делает селфи на Павло-Очаковской косе Азовского моря в Ростовской области
Девушка делает селфи на Павло-Очаковской косе Азовского моря в Ростовской области - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Sergey Pivovarov
Врач-гастроэнтеролог рассказала, как поступать, чтобы не "подхватить" кишечную инфекцию на отдыхе.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Во время летнего отдыха лучше всего придерживаться своей обычной системы питания, осторожно добавляя и пробуя новую еду - об этом "Известиям" рассказала гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.
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Специалист перечислила основные типы заболеваний пищевого происхождения: это заразные острые кишечные инфекции и пищевые отравления (токсикоинфекции), которые обычно не заразны для окружающих.
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Первые вызывают вирусы, бактерии и паразиты, которыми может заразиться человек при близких контактах с инфицированными людьми или, например, через воду и зараженные поверхности. Вторые развиваются из-за токсинов, выделяемых бактериями, которые попадают в организм через плохо промытые овощи и фрукты или ненадлежаще хранящиеся продукты питания, и они не являются заразными для окружающих.
"Важно тщательно мыть руки, а также фрукты, ягоды и овощи до приготовления и употребления пищи, хранить скоропортящиеся и приготовленные блюда не более двух часов и держать их в холодном месте, не пить воду из открытых водоемов, а выбирать бутилированную или кипяченую, а также стараться не глотать воду при купании", — подчеркнула гастроэнтеролог.
Главным в лечении пищевого отравления является обильное питье и своевременное обращение за помощью ко врачу, указала Губанова.
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При этом, в лечении подобных заболеваний доказанной эффективности не имеют сорбенты, пробиотики, противовирусные препараты и многочисленные кишечные антисептики, рассказала специалист.
"Для того, чтобы справиться с таким заболеванием, требуется много пить, при необходимости добавлять специальные растворы для восстановления баланса жидкости и электролитов в организме и отдыхать. Важно не голодать — жесткие диеты не рекомендуются, так как могут привести к недостатку питательных веществ в организме или расстройству стула", — сказала врач.
При этом некоторым пациентам может помочь ограничение жиров, лактозосодержащих продуктов и газообразующей пищи (бобовые, сдоба и свежий хлеб, сладости), но не всем, заключила специалист.
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