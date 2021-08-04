https://ru.sputnik.md/20210804/otdokhnut-otpuske-ne-otravitsya-sovety-gastrologa-43564307.html

Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога

Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога

Что делать, чтобы не подхватить диарею на отдыхе

2021-08-04T23:28+0300

2021-08-04T23:28+0300

2021-08-04T23:28+0300

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Во время летнего отдыха лучше всего придерживаться своей обычной системы питания, осторожно добавляя и пробуя новую еду - об этом "Известиям" рассказала гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.Специалист перечислила основные типы заболеваний пищевого происхождения: это заразные острые кишечные инфекции и пищевые отравления (токсикоинфекции), которые обычно не заразны для окружающих. Первые вызывают вирусы, бактерии и паразиты, которыми может заразиться человек при близких контактах с инфицированными людьми или, например, через воду и зараженные поверхности. Вторые развиваются из-за токсинов, выделяемых бактериями, которые попадают в организм через плохо промытые овощи и фрукты или ненадлежаще хранящиеся продукты питания, и они не являются заразными для окружающих.Главным в лечении пищевого отравления является обильное питье и своевременное обращение за помощью ко врачу, указала Губанова.При этом, в лечении подобных заболеваний доказанной эффективности не имеют сорбенты, пробиотики, противовирусные препараты и многочисленные кишечные антисептики, рассказала специалист.При этом некоторым пациентам может помочь ограничение жиров, лактозосодержащих продуктов и газообразующей пищи (бобовые, сдоба и свежий хлеб, сладости), но не всем, заключила специалист.

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