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Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога
Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога
Что делать, чтобы не подхватить диарею на отдыхе
2021-08-04T23:28+0300
2021-08-04T23:28+0300
2021-08-04T23:28+0300
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Во время летнего отдыха лучше всего придерживаться своей обычной системы питания, осторожно добавляя и пробуя новую еду - об этом "Известиям" рассказала гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.Специалист перечислила основные типы заболеваний пищевого происхождения: это заразные острые кишечные инфекции и пищевые отравления (токсикоинфекции), которые обычно не заразны для окружающих. Первые вызывают вирусы, бактерии и паразиты, которыми может заразиться человек при близких контактах с инфицированными людьми или, например, через воду и зараженные поверхности. Вторые развиваются из-за токсинов, выделяемых бактериями, которые попадают в организм через плохо промытые овощи и фрукты или ненадлежаще хранящиеся продукты питания, и они не являются заразными для окружающих.Главным в лечении пищевого отравления является обильное питье и своевременное обращение за помощью ко врачу, указала Губанова.При этом, в лечении подобных заболеваний доказанной эффективности не имеют сорбенты, пробиотики, противовирусные препараты и многочисленные кишечные антисептики, рассказала специалист.При этом некоторым пациентам может помочь ограничение жиров, лактозосодержащих продуктов и газообразующей пищи (бобовые, сдоба и свежий хлеб, сладости), но не всем, заключила специалист.
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Отдохнуть в отпуске и не отравиться: советы гастролога
Врач-гастроэнтеролог рассказала, как поступать, чтобы не "подхватить" кишечную инфекцию на отдыхе.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik.
Во время летнего отдыха лучше всего придерживаться своей обычной системы питания, осторожно добавляя и пробуя новую еду - об этом "Известиям"
рассказала гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.
Специалист перечислила основные типы заболеваний пищевого происхождения: это заразные острые кишечные инфекции и пищевые отравления (токсикоинфекции), которые обычно не заразны для окружающих.
Первые вызывают вирусы, бактерии и паразиты, которыми может заразиться человек при близких контактах с инфицированными людьми или, например, через воду и зараженные поверхности. Вторые развиваются из-за токсинов, выделяемых бактериями, которые попадают в организм через плохо промытые овощи и фрукты или ненадлежаще хранящиеся продукты питания, и они не являются заразными для окружающих.
"Важно тщательно мыть руки, а также фрукты, ягоды и овощи до приготовления и употребления пищи, хранить скоропортящиеся и приготовленные блюда не более двух часов и держать их в холодном месте, не пить воду из открытых водоемов, а выбирать бутилированную или кипяченую, а также стараться не глотать воду при купании", — подчеркнула гастроэнтеролог.
Главным в лечении пищевого отравления является обильное питье и своевременное обращение за помощью ко врачу, указала Губанова.
При этом, в лечении подобных заболеваний доказанной эффективности не имеют сорбенты, пробиотики, противовирусные препараты и многочисленные кишечные антисептики, рассказала специалист.
"Для того, чтобы справиться с таким заболеванием, требуется много пить, при необходимости добавлять специальные растворы для восстановления баланса жидкости и электролитов в организме и отдыхать. Важно не голодать — жесткие диеты не рекомендуются, так как могут привести к недостатку питательных веществ в организме или расстройству стула", — сказала врач.
При этом некоторым пациентам может помочь ограничение жиров, лактозосодержащих продуктов и газообразующей пищи (бобовые, сдоба и свежий хлеб, сладости), но не всем, заключила специалист.