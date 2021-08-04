https://ru.sputnik.md/20210804/parlament-inicziativa-43567540.html

В парламенте зарегистрировали первую законодательную инициативу от PAS

В парламенте зарегистрировали первую законодательную инициативу от PAS

Первая законодательная инициатива от PAS касается работы Органа неподкупности

2021-08-04T18:15+0300

2021-08-04T18:15+0300

2021-08-04T18:19+0300

политика

в молдове

молдова

парламент

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В парламенте Молдовы зарегистрировали первую законодательную инициативу от фракции "Действие и солидарность" (PAS). Проект зарегистрировала депутат PAS Олеся Стамате. "Проект предусматривает ряд изменений для улучшения деятельности Национального органа по неподкупности (НОН). В том числе введение декларации доходов по реальной стоимости, разъяснение роли и компетенции инспекторов по неподкупности, руководства НОН и Совета по этике, возможность применения предупреждения (вместо увольнения), но только в случае незначительного конфликта интересов, а также других важных изменений", – пояснила Стамате на своей странице в Facebook.Депутат добавила, что это очень важный проект, над которым она работала вместе с коллегами несколько месяцев. По ее мнению, такой проект поможет существенно улучшить способ проверки доходов и интересов со стороны НОН. Текст документа будет доступен на сайте парламента. Напомним, следующее заседание парламента состоится в пятницу в 10.00. В повестке – вотум доверия правительству кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы.

https://ru.sputnik.md/20210801/itogi-nedeli-moldova-video-pervye-resheniya-parlamenta-novyy-skandal-43472171.html

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