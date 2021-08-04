https://ru.sputnik.md/20210804/pogodnye-rekordy-moldovy-4-avgusta-43539848.html

Погодные рекорды Молдовы 4 августа

Погодные рекорды Молдовы 4 августа

Самый высокий и предельно низкий температурные показатели в этот день.

2021-08-04T00:02+0300

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Самое холодное четвертое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 4 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +36,0 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20201027/izmenenie-klimat-vliyanie-priroda-chelovek-32172405.html

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2021

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климат, погода в молдове