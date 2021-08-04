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Погодные рекорды Молдовы 4 августа
Погодные рекорды Молдовы 4 августа
Самый высокий и предельно низкий температурные показатели в этот день.
2021-08-04T00:02+0300
2021-08-04T00:02+0300
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погода в молдове
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Самое холодное четвертое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 4 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +36,0 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода в молдове

Погодные рекорды Молдовы 4 августа

00:02 04.08.2021
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© Sputnik / Svyazin AlexanderОтдых у Днестра
Отдых у Днестра - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Самое холодное четвертое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 4 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +36,0 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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