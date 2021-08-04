https://ru.sputnik.md/20210804/politolog-sevpotok-2-43570959.html

Политолог – о ситуации вокруг "Севпотока-2": "Есть усталость от Украины"

Политолог – о ситуации вокруг "Севпотока-2": "Есть усталость от Украины"

В американских СМИ появились сообщения о том, что после запуска "Северного потока-2" Москва "сможет наказать" Киев, а желание ЕС выступать в качестве... 04.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-04T21:45+0300

2021-08-04T21:45+0300

2021-08-04T21:45+0300

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северный поток-2

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После запуска "Северного потока-2" Россия сможет "наказать" Украину, пишет в статье для журнала National Interest американский обозреватель Джон Рюль.В статье утверждается, что из-за возможного значительного сокращения транзита российского газа у Киева есть риск не только экономических потерь, но и лишения доступа к жизненно важному источнику энергии.При этом, пишет Рюль, Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств."Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится", – приводит слова Рюля РИА Новости.В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал эту точку зрения."Думаю, здесь – смешение правды и неправды. Неправда заключается в страшилках, в попытках доказать, что для России "Северный поток-2" – инструмент политического воздействия, а не экономический проект. В логике этих страшилок заявляется, что Россия страстно мечтает наказать Украину, отомстить ей. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин открыто заявил, что мы готовы продолжать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но при взаимовыгодных условиях", – сказал Светов.Вместе с тем, в словах американского обозревателя есть доля правды, продолжил он."Правда заключается в том, что слишком долго "Северный поток-2" находится в повестке международных отношений, занимая несоразмерное место, при всей масштабности этого проекта. Это экономический проект, а его используют для того, чтобы отравлять международные отношения.

https://ru.sputnik.md/20210722/ukraine-pora-pomolchat-bayden-i-merkel-dogovorilis-o-severnom-potoke-42895415.html

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в мире, россия, северный поток-2