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Политолог – о ситуации вокруг "Севпотока-2": "Есть усталость от Украины"
Политолог – о ситуации вокруг "Севпотока-2": "Есть усталость от Украины"
В американских СМИ появились сообщения о том, что после запуска "Северного потока-2" Москва "сможет наказать" Киев, а желание ЕС выступать в качестве... 04.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-04T21:45+0300
2021-08-04T21:45+0300
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северный поток-2
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После запуска "Северного потока-2" Россия сможет "наказать" Украину, пишет в статье для журнала National Interest американский обозреватель Джон Рюль.В статье утверждается, что из-за возможного значительного сокращения транзита российского газа у Киева есть риск не только экономических потерь, но и лишения доступа к жизненно важному источнику энергии.При этом, пишет Рюль, Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств."Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится", – приводит слова Рюля РИА Новости.В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал эту точку зрения."Думаю, здесь – смешение правды и неправды. Неправда заключается в страшилках, в попытках доказать, что для России "Северный поток-2" – инструмент политического воздействия, а не экономический проект. В логике этих страшилок заявляется, что Россия страстно мечтает наказать Украину, отомстить ей. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин открыто заявил, что мы готовы продолжать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но при взаимовыгодных условиях", – сказал Светов.Вместе с тем, в словах американского обозревателя есть доля правды, продолжил он."Правда заключается в том, что слишком долго "Северный поток-2" находится в повестке международных отношений, занимая несоразмерное место, при всей масштабности этого проекта. Это экономический проект, а его используют для того, чтобы отравлять международные отношения.
https://ru.sputnik.md/20210722/ukraine-pora-pomolchat-bayden-i-merkel-dogovorilis-o-severnom-potoke-42895415.html
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в мире, россия, северный поток-2

Политолог – о ситуации вокруг "Севпотока-2": "Есть усталость от Украины"

21:45 04.08.2021
278
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток"
Участок магистрального газопровода Северный поток - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В американских СМИ появились сообщения о том, что после запуска "Северного потока-2" Москва "сможет наказать" Киев, а желание ЕС выступать в качестве посредника между Россией и Украиной поубавится.
После запуска "Северного потока-2" Россия сможет "наказать" Украину, пишет в статье для журнала National Interest американский обозреватель Джон Рюль.
В статье утверждается, что из-за возможного значительного сокращения транзита российского газа у Киева есть риск не только экономических потерь, но и лишения доступа к жизненно важному источнику энергии.
При этом, пишет Рюль, Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств.
"Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится", – приводит слова Рюля РИА Новости.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Политика
Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
22 июля, 15:03
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В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал эту точку зрения.
"Думаю, здесь – смешение правды и неправды. Неправда заключается в страшилках, в попытках доказать, что для России "Северный поток-2" – инструмент политического воздействия, а не экономический проект. В логике этих страшилок заявляется, что Россия страстно мечтает наказать Украину, отомстить ей. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин открыто заявил, что мы готовы продолжать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но при взаимовыгодных условиях", – сказал Светов.
Вместе с тем, в словах американского обозревателя есть доля правды, продолжил он.
"Правда заключается в том, что слишком долго "Северный поток-2" находится в повестке международных отношений, занимая несоразмерное место, при всей масштабности этого проекта. Это экономический проект, а его используют для того, чтобы отравлять международные отношения.
И усталость международного сообщества от Украины присутствует из-за постоянных требований и претензий украинского руководства. Эти претензии – ко всем: к Америке, к Германии, к НАТО, к ЕС. Мол, вы обязаны, вы должны. Но никто им ничего не должен. Есть свои интересы у Украины – сама их отстаивай. И приходит постепенное понимание в международных отношениях: Украине нужно разговаривать с Россией, договариваясь о транзите после запуска "Северного потока-2", – заключил Юрий Светов.
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