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Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя
Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя
Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя
2021-08-04T21:19+0300
2021-08-04T21:19+0300
общество
дтп
единецкий район
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду вечером в правоохранительные органы республики поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на трассе между населенными пунктами Кюрт и Онешты Единецкого района. В результате удара автомобиля о дерево различные травмы получили супруга водителя, его двухлетний ребенок (сидевшие на переднем сиденье), а также 37-летняя женщина и 41-летний мужчина. Все пострадавшие доставлены в больницу.Полиция напоминает автолюбителям, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо.
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Дмитрий Терехов
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дтп, единецкий район

Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя

21:19 04.08.2021
61
© Sputnik / Mihai CarausGirofar
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду вечером в правоохранительные органы республики поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на трассе между населенными пунктами Кюрт и Онешты Единецкого района.
© Photo : Telegram / Poliția Republicii MoldovaДТП в Единцах
Accident înfiorător la Edineț: Un șofer beat și-a băgat șoția și copilul la spital - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
ДТП в Единцах
© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova

"Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что 32-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в растущее на обочине дерево. Тест на алкоголь показал его содержание в выдыхаемом воздухе на уровне 1,07 мг/л", - сообщили в полицейском ведомстве.

В результате удара автомобиля о дерево различные травмы получили супруга водителя, его двухлетний ребенок (сидевшие на переднем сиденье), а также 37-летняя женщина и 41-летний мужчина. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Полиция напоминает автолюбителям, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо.
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