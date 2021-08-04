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Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя
© Sputnik / Mihai CarausGirofar
© Sputnik / Mihai Caraus
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду вечером в правоохранительные органы республики поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на трассе между населенными пунктами Кюрт и Онешты Единецкого района.
ДТП в Единцах
"Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что 32-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в растущее на обочине дерево. Тест на алкоголь показал его содержание в выдыхаемом воздухе на уровне 1,07 мг/л", - сообщили в полицейском ведомстве.
В результате удара автомобиля о дерево различные травмы получили супруга водителя, его двухлетний ребенок (сидевшие на переднем сиденье), а также 37-летняя женщина и 41-летний мужчина. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Полиция напоминает автолюбителям, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо.