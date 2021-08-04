https://ru.sputnik.md/20210804/postradali-dtp-po-vine-netrezvogo-voditelya-43576299.html

Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя

Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя

Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвого водителя

2021-08-04T21:19+0300

2021-08-04T21:19+0300

2021-08-04T21:19+0300

общество

дтп

единецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903577_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48638f3e749b2992d98a86b003e40d9.jpg

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В среду вечером в правоохранительные органы республики поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на трассе между населенными пунктами Кюрт и Онешты Единецкого района. В результате удара автомобиля о дерево различные травмы получили супруга водителя, его двухлетний ребенок (сидевшие на переднем сиденье), а также 37-летняя женщина и 41-летний мужчина. Все пострадавшие доставлены в больницу.Полиция напоминает автолюбителям, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо.

единецкий район

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

дтп, единецкий район