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В РФПИ прокомментировали заявления ЕК о недостатке данных о "Спутнике V"
В РФПИ прокомментировали заявления ЕК о недостатке данных о "Спутнике V"
В РФПИ прокомментировали заявления ЕК о недостатке данных о "Спутнике V"
2021-08-04T22:15+0300
2021-08-04T22:15+0300
коронавирус
россия
спутник v
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Заявления представителей ЕК об отсутствии информации о "Спутник V" политизированы и вызывают сожаление, а процесс одобрения российской вакцины против коронавируса в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) идет в положительном и профессиональном ключе. Об этом заявил представитель РФПИ, комментарий которого опубликован в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V"."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕМА не обладает достаточной информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине "Спутник V" в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи", – говорится в сообщении.В РФПИ также отметили, что "процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе". "Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", – отмечено в сообщении.
https://ru.sputnik.md/20210804/evrokomissia-informatsia-bezopasnosti-sputnik-v-43548108.html
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россия, спутник v

В РФПИ прокомментировали заявления ЕК о недостатке данных о "Спутнике V"

22:15 04.08.2021
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© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанк"Спутник Лайт" вакцина от COVID-19
Спутник Лайт вакцина от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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Российский фонд прямых инвестиций назвал политизированными заявления главы Еврокомиссии об отсутствии информации о "Спутнике V".
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Заявления представителей ЕК об отсутствии информации о "Спутник V" политизированы и вызывают сожаление, а процесс одобрения российской вакцины против коронавируса в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) идет в положительном и профессиональном ключе. Об этом заявил представитель РФПИ, комментарий которого опубликован в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕМА не обладает достаточной информацией о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Коронавирус
В Еврокомиссии заявили о нехватке информации о безопасности "Спутника V"
Вчера, 10:18
235
"Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине "Спутник V" в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи", – говорится в сообщении.
В РФПИ также отметили, что "процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе".
"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", – отмечено в сообщении.
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