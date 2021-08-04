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Рианна - в списке долларовых миллиардеров Forbes
Рианна - в списке долларовых миллиардеров Forbes
Рианна - в списке долларовых миллиардеров Forbes
2021-08-04T23:50+0300
2021-08-04T23:50+0300
общество
в мире
рианна
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Состояние американской певицы Рианны, по данным журнала Forbes, на 4 августа составило 1,7 миллиарда долларов, пишут "Известия".Примерно 1,4 миллиарда из них артистка заработала благодаря основанной в 2017 году собственной косметической компании Fenty Beauty. Журнал отмечает, что немалую роль в продвижении бренда сыграла успешная реклама в социальных сетях (у Рианны более 101 млн подписчиков в Instagram и 102,5 млн в Twitter).Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Остальные средства она заработала как певица и актриса.
https://ru.sputnik.md/20201017/madonna-i-rianna-popali-v-top-100-samykh-bogatykh-predprinimatelnits-usa-32045153.html
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в мире, рианна

Рианна - в списке долларовых миллиардеров Forbes

23:50 04.08.2021
45
© ForbesРианна
Рианна - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Forbes
Американская звезда эстрады вошла в число самых богатых людей мира.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Состояние американской певицы Рианны, по данным журнала Forbes, на 4 августа составило 1,7 миллиарда долларов, пишут "Известия".
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17 октября 2020, 06:30
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Примерно 1,4 миллиарда из них артистка заработала благодаря основанной в 2017 году собственной косметической компании Fenty Beauty. Журнал отмечает, что немалую роль в продвижении бренда сыграла успешная реклама в социальных сетях (у Рианны более 101 млн подписчиков в Instagram и 102,5 млн в Twitter).
Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Остальные средства она заработала как певица и актриса.
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