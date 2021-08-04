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Российские ученые охладили пыл Илона Маска
Российские ученые охладили пыл Илона Маска
Российские ученые охладили пыл Илона Маска
2021-08-04T14:08+0300
2021-08-04T14:08+0300
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илон маск
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Намерение Илона Маска добывать для заправки ракет на Марсе метан прямо из атмосферы планеты невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа. Об этом рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.Данные о содержании метана в атмосфере Марса были получены от работающего на орбите планеты аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. По результатам трехлетнего изучения атмосферы прибор не зафиксировал никаких следов метана.К схожим выводам пришли и европейские ученые, научный прибор которых NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery) тоже установлен на TGO. Тем самым они опровергли данные американского орбитального аппарата Mars Express и марсохода Curiosity, которые в свое время получили противоречивые сведения, фиксирующие выбросы этого газа в атмосферу Марса.Наличие на Марсе метана критично для планов американского миллиардера Илона Маска по отправке людей на Красную планету, поскольку ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor.В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, поэтому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро, рассказал ученый.В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ru.sputnik.md/20210306/poletov-na-mars-ne-budet-musk-gotov-sdatsya-33891728.html
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марс, космос, илон маск

Российские ученые охладили пыл Илона Маска

14:08 04.08.2021
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© REUTERS / Michele TantussiОснователь SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск держит каску во время посещения строительной площадки гигафабрики Tesla в Груенхайде, недалеко от Берлина, Германия
Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск держит каску во время посещения строительной площадки гигафабрики Tesla в Груенхайде, недалеко от Берлина, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
Эксперты называют планы Илона Маска по добыче метана из атмосферы Марса нереальными.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Намерение Илона Маска добывать для заправки ракет на Марсе метан прямо из атмосферы планеты невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа. Об этом рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.
Данные о содержании метана в атмосфере Марса были получены от работающего на орбите планеты аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. По результатам трехлетнего изучения атмосферы прибор не зафиксировал никаких следов метана.
Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться? - Sputnik Молдова, 1920, 06.03.2021
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Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться?
6 марта, 16:55
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К схожим выводам пришли и европейские ученые, научный прибор которых NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery) тоже установлен на TGO. Тем самым они опровергли данные американского орбитального аппарата Mars Express и марсохода Curiosity, которые в свое время получили противоречивые сведения, фиксирующие выбросы этого газа в атмосферу Марса.
Наличие на Марсе метана критично для планов американского миллиардера Илона Маска по отправке людей на Красную планету, поскольку ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor.

"Даже если ориентироваться на измерения американского марсохода, которые говорят, что в атмосфере Марса присутствуют какие-то величины метана, то даже в этом случае они ничтожны. Добыть именно из атмосферы метан, даже если бы он там был в ожидаемых значениях 0,5 миллиардной доли единицы объема, а это очень мало, и учитывая, что атмосфера Марса разряженная, совершенно нет никакой возможности", – сказал Трохимовский.

В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, поэтому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро, рассказал ученый.

Трохимовский уверен, что полученные российскими учеными данные вряд ли остановят Илона Маска. "Для него, в конце концов, это (планы добычи метана на Марсе) технологические, политические и рекламные ходы", – сказал специалист.

В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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