https://ru.sputnik.md/20210804/rossiyskie-uchenye-ilon-mask-43550243.html

Российские ученые охладили пыл Илона Маска

Российские ученые охладили пыл Илона Маска

Российские ученые охладили пыл Илона Маска

2021-08-04T14:08+0300

2021-08-04T14:08+0300

2021-08-04T14:08+0300

общество

марс

космос

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/15/34831108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9a32f1eb03754a400f703596615fa84.jpg

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Намерение Илона Маска добывать для заправки ракет на Марсе метан прямо из атмосферы планеты невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа. Об этом рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.Данные о содержании метана в атмосфере Марса были получены от работающего на орбите планеты аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. По результатам трехлетнего изучения атмосферы прибор не зафиксировал никаких следов метана.К схожим выводам пришли и европейские ученые, научный прибор которых NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery) тоже установлен на TGO. Тем самым они опровергли данные американского орбитального аппарата Mars Express и марсохода Curiosity, которые в свое время получили противоречивые сведения, фиксирующие выбросы этого газа в атмосферу Марса.Наличие на Марсе метана критично для планов американского миллиардера Илона Маска по отправке людей на Красную планету, поскольку ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor.В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, поэтому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро, рассказал ученый.В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ru.sputnik.md/20210306/poletov-na-mars-ne-budet-musk-gotov-sdatsya-33891728.html

марс

космос

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

марс, космос, илон маск