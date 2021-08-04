https://ru.sputnik.md/20210804/rukovodstvo-moldovy-budet-polnostyu-sostoyat-iz-grazhdan-rumynii-43576593.html

Руководство Молдовы будет полностью состоять из граждан Румынии

Руководство Молдовы будет полностью состоять из граждан Румынии

Только в нашей стране у президента есть свой президент, а у премьера — свой премьер-министр, и как это сочетается с суверенитетом страны — неизвестно.

2021-08-04T22:20+0300

2021-08-04T22:20+0300

2021-08-04T22:20+0300

политика

премьер

спикер

президент молдовы

гражданство румынии

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Президент Майя Санду стала первой в Молдове — и некоторые утверждают, что и во всем мире — главой государства, который обладает иностранным гражданством.Выяснилось это почти случайно, во время одного из телевизионных эфиров. И на целых несколько дней стало предметом для дискуссий и пересудов. Потому что, действительно, как это так, когда страной управляет президент, у которого есть свой собственный президент. В случае Майи Санду — это президент Румынии Клаус Йоханнис.Впрочем, надолго эта тема общественность не заинтересовала. В том, что все без исключения прозападные политики либо получили румынское гражданство, либо находятся в процессе его получения, для жителей Молдовы нет ничего нового. Кроме того, и само понятие суверенитета страны с каждым годом размывается под давлением "проевропейски" настроенных сил, видящих путь к объединению с Румынией во вступлении Молдовы в ЕС.Можно сказать, что Молдова уже давно была морально готова к тому, что ее возглавит гражданка Румынии. Это, собственно, и произошло. Выяснение, клятву которому из государств собирается соблюдать Майя Санду, тоже не заняло много времени, а скоро интерес к этой теме и вовсе остыл. Это и понятно: в стране, где румынское гражданство является не столько признаком особых чувств к соседней стране, сколько средством передвижения по ЕС, такие абстрактные вопросы, как "клятва верности", лишь в редких случаях расцениваются как нечто существенное.Конституционный суд из граждан РумынииПостоянным раздражителем для общественности является, скорее, румынское гражданство судей Конституционного суда. Возможно, это потому, что в последние годы КС продемонстрировал, что власти в его распоряжении больше, чем у любого президента. Конституционный суд одним росчерком пера менял название государственного языка, изменял систему выборов главы государства, лишал русский язык статуса языка межнационального общения. Ни одно из его постановлений не было отменено. Даже когда состав КС был с позором отправлен в отставку в 2019 году — хотя это никак не сказалось на материальном положении судей, каждый из которых получил свой "золотой парашют".Мысль о том, что Конституцию Молдовы перекраивают граждане Румынии, всегда вызывала возмущение у граждански активных жителей страны. А людей с румынскими паспортами в КС, судя по всему, большинство.В настоящее время в составе КС пять судей, включая председателя Домнику Маноле. По утверждению Партии социалистов, четверо из них, сама Домника Маноле, а также Люба Шова, Николае Рошка и Сергей Цуркан являются гражданами Румынии.В законодательстве Молдовы отсутствуют положения, которые запрещали бы иностранным гражданам занимать государственные посты, при условии, что у них есть и гражданство Молдовы. Однако даже сами чиновники всегда чувствовали, что пребывание на высокой официальной должности человека, который дал клятву верности чужой стране — это несуразность. Возможно, поэтому наличие румынского паспорта никогда не афишировалось. О факте обладания румынским гражданством госслужащие на высоких постах, как правило, не говорили, а проговаривались, и часто — в телевизионном эфире.Во главе правительства и парламента — граждане РумынииИменно так произошло, например, и с Натальей Гаврилицей, которая уже в пятницу станет премьер-министром Молдовы (в чем никому не приходит в голову усомниться).О том, что Наталья Гаврилица — гражданка Румынии, стало известно в июне 2021 года, во время жаркой дискуссии на одном из телеканалов с унионистом Октавианом Цыку.Вне зависимости от того, насколько хорошо Наталья Гаврилица помнит присягу на верность чужому государству, факт остается фактом: теперь не только у президента Молдовы есть свой президент, но и у премьер-министра — премьер. И это премьер Румынии.Впрочем, не впервые правительство Молдовы возглавляет человек с румынским паспортом.Обладание паспортом иностранного государства влечет за собой не только моральные, но и вполне ощутимые иные обязательства. Это в полной мере почувствовал на себе экс-премьер Молдовы Ион Кику, который также является гражданином Румынии.Когда Кику вступил в конфликт с евродепутатом от Румынии Зигфридом Мурешаном, который пытался учить премьера Молдовы уму-разуму, оскорбленный парламентарий потребовал лишить Кику румынского гражданства. Тема эта впоследствии утихла, однако угроза скандала на фоне "несоблюдения клятвы верности" Румынии остается актуальной для многих высокопоставленных чиновников в Молдове.По данным обозревателей, которые нашли отражение и в сетевых энциклопедиях, гражданством Румынии обладает и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу. То есть, впервые в истории независимой и суверенной Республики Молдова создалась ситуация, когда руководство страны оказывается полностью состоящим из иностранных граждан.Если верить самим официальным лицам, а также данным анкет, CV и других источников, гражданами Румынии являются и президент Молдовы, и спикер парламента, и будущий премьер-министр, и председатель Конституционного суда, и большинство судей Конституционного суда.И разумеется, это только вершина айсберга — нет никаких сомнений, что и в составе кабинета министров, и в депутатском корпусе, причем не только в правящей партии, граждан Румынии много. И как бы их не было там большинство.Каким образом в таком странном положении руководству страны удастся выполнять задачи по укреплению суверенитета Молдовы — неясно. Клятва на верность Румынии их к этому, точно, не обязывает.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20201218/pochemu-majya-sandu-dolzhna-otkazatsya-ot-grazhdanstva-rumynii-32946778.html

https://ru.sputnik.md/20210122/deputat-gosdumy-pochemu-sudbu-russkogo-yazyka-v-rm-reshayut-grazhdane-rumynii-33346830.html

https://ru.sputnik.md/20200110/chem-na-samom-dele-nedovolen-ludovik-orban-28821160.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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премьер, спикер, президент молдовы, гражданство румынии