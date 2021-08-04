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В Румынии переизбыток вакцин Pfizer - власти продают излишек Ирландии
В Румынии переизбыток вакцин Pfizer - власти продают излишек Ирландии
Власти Румынии намерены продать 700 тысяч доз вакцины Pfizer Ирландии
2021-08-04T20:45+0300
2021-08-04T20:45+0300
коронавирус
румыния
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вакцина
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Власти Румынии намерены продать 700 тысяч доз вакцины Pfizer Ирландии, передает РИА Новости. На данном этапе уже завершены переговоры о продаже. Госсекретарь румынского Минздрава Андрей Бачу заявил, что в стране останется необходимое количество доз для продолжения вакцинации и для использования третьей дозы, если возникнет подобная необходимость. Вакцина будет продана Ирландии по закупочной цене."Румыния завершила переговоры о продаже вакцины от COVID-19 Ирландии. В соглашении речь идет о 700 тысячах доз вакцины Pfizer, важно отметить, что эти дозы не нужны на данный момент для проведения кампании по вакцинации в стране", - заявил Бачиу на брифинге.Минздрав Румынии решил продать излишек, чтобы в будущем вакцины не испортились на складе из-за истекшего срока годности. При этом Румыния ведет переговоры о продаже вакцин от коронавируса и с другими странами.
https://ru.sputnik.md/20210801/pfizer--moderna--podorozhali-43468089.html
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румыния, ирландия, вакцина

В Румынии переизбыток вакцин Pfizer - власти продают излишек Ирландии

20:45 04.08.2021
57
© AFP 2021 / JOEL SAGETVaccinul Pfizer
Vaccinul Pfizer - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGET
Румыния планирует продажу вакцин от коронавируса и в другие страны.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Власти Румынии намерены продать 700 тысяч доз вакцины Pfizer Ирландии, передает РИА Новости. На данном этапе уже завершены переговоры о продаже. Госсекретарь румынского Минздрава Андрей Бачу заявил, что в стране останется необходимое количество доз для продолжения вакцинации и для использования третьей дозы, если возникнет подобная необходимость. Вакцина будет продана Ирландии по закупочной цене.
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1 августа, 16:13
791
"Румыния завершила переговоры о продаже вакцины от COVID-19 Ирландии. В соглашении речь идет о 700 тысячах доз вакцины Pfizer, важно отметить, что эти дозы не нужны на данный момент для проведения кампании по вакцинации в стране", - заявил Бачиу на брифинге.
Минздрав Румынии решил продать излишек, чтобы в будущем вакцины не испортились на складе из-за истекшего срока годности. При этом Румыния ведет переговоры о продаже вакцин от коронавируса и с другими странами.
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