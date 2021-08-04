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Самый точный прогноз погоды: снова жарко
Самый точный прогноз погоды: снова жарко
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 04.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-04T07:00+0300
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погода в молдове
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в послеполуденные и вечерние часы местами грозовые дожди. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +17 до +29, днем от +28 до +30.Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметыПравославные вспоминают 4 августа святую равноапостольную Марию Магдалину. В этот день, как и во все церковные праздники, не следует браниться и работать в поле. Но есть и другие советы предков.Так, не рекомендуется 4 августа ходить по росе голыми ногами. В ней, по народным поверьям, в этот день нечистая сила вымачивает лен для будущей одежды русалок.По этой же причине нельзя отпускать скотину во двор, предварительно не стряхнув с растений капельки росы. В противном случае животные могут заболеть и даже умереть. В это верили прапрапрадеды.
https://ru.sputnik.md/20210724/komu-arbuz-ne-tovarisch-dietolog-rasskazala-podrobnosti-43116903.html
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Дмитрий Терехов
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погода в молдове

Самый точный прогноз погоды: снова жарко

07:00 04.08.2021 (обновлено: 08:55 04.08.2021)
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© Sputnik / Mihai Carausприрода Молдовы
природа Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в послеполуденные и вечерние часы местами грозовые дожди. Ветер слабый.
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Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +17 до +29, днем от +28 до +30.
Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.

Праздники и народные приметы

Православные вспоминают 4 августа святую равноапостольную Марию Магдалину. В этот день, как и во все церковные праздники, не следует браниться и работать в поле. Но есть и другие советы предков.
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Так, не рекомендуется 4 августа ходить по росе голыми ногами. В ней, по народным поверьям, в этот день нечистая сила вымачивает лен для будущей одежды русалок.
По этой же причине нельзя отпускать скотину во двор, предварительно не стряхнув с растений капельки росы. В противном случае животные могут заболеть и даже умереть. В это верили прапрапрадеды.
Обильная роса в этот день — жди плохой урожай льна.
День, которые начался с грозы, может ею же и закончиться.
Туман на восходе небесного светила предвещает безветренную погоду.
Нельзя работать в поле, иначе молния в тебя попадет.
Опята появились — урожая грибов ждать не стоит.
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