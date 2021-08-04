https://ru.sputnik.md/20210804/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-snova-zharko-43538516.html

Самый точный прогноз погоды: снова жарко

Самый точный прогноз погоды: снова жарко

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 04.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-04T07:00+0300

2021-08-04T07:00+0300

2021-08-04T08:55+0300

погода в молдове

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в послеполуденные и вечерние часы местами грозовые дожди. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +17 до +29, днем от +28 до +30.Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметыПравославные вспоминают 4 августа святую равноапостольную Марию Магдалину. В этот день, как и во все церковные праздники, не следует браниться и работать в поле. Но есть и другие советы предков.Так, не рекомендуется 4 августа ходить по росе голыми ногами. В ней, по народным поверьям, в этот день нечистая сила вымачивает лен для будущей одежды русалок.По этой же причине нельзя отпускать скотину во двор, предварительно не стряхнув с растений капельки росы. В противном случае животные могут заболеть и даже умереть. В это верили прапрапрадеды.

https://ru.sputnik.md/20210724/komu-arbuz-ne-tovarisch-dietolog-rasskazala-podrobnosti-43116903.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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погода в молдове