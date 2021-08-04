Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210804/sherif-pozhar-gretsia-covid-19-43544537.html
Пока все спали: ничья "Шерифа", пожары в Греции и ситуация с COVID-19
Пока все спали: ничья "Шерифа", пожары в Греции и ситуация с COVID-19
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке
2021-08-04T08:38+0300
2021-08-04T08:47+0300
общество
греция
фк "шериф"
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31544731_0:183:3313:2047_1920x0_80_0_0_cd9d5e1c4587ce2f231d397f3ba3338b.jpg
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов завершился ничьей для команд "Шерифа" и сербского клуба "Црвена Звезда". Матч прошел в Белграде и закончился со счетом 1:1.На 33-й минуте "Шериф" открыл счет — гол забил Франк Кастаньеда. Сербская команда сравняла счет в конце первого тайма.Ответный матч пройдет 10 августа.Грецию охватили пожарыВласти Греции вынуждены размещать в гостиницах жителей тех районов Аттики, где полыхают сильные пожары. Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления страны Никос Хардалиас, передает РИА Новости.Днем во вторник начался сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрыла дороги в районе пожара, дым от которого накрыл Афины. Горожанам советуют плотно закрывать окна и двери.Ситуация с COVID-19На утро 4 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 199 523 213. Из них 4 245 640 человек скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 237 950). Следом идут Индия (31 726 507) и Бразилия (19 985 817).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 251 953), Франция (6 242 948), Великобритания (5 951 736), Турция (5 795 665), Аргентина (4 961 880), Колумбия (4 807 979) и Испания (4 523 310).В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 161 новый случай инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 117 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 283.Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6261.
греция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31544731_584:0:3313:2047_1920x0_80_0_0_13c3438ade3484f148dd1de64fe57c03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
греция, фк "шериф", пожар

Пока все спали: ничья "Шерифа", пожары в Греции и ситуация с COVID-19

08:38 04.08.2021 (обновлено: 08:47 04.08.2021)
373
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Испания
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Испания - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов завершился ничьей для команд "Шерифа" и сербского клуба "Црвена Звезда". Матч прошел в Белграде и закончился со счетом 1:1.
На 33-й минуте "Шериф" открыл счет — гол забил Франк Кастаньеда. Сербская команда сравняла счет в конце первого тайма.
Ответный матч пройдет 10 августа.

Грецию охватили пожары

Власти Греции вынуждены размещать в гостиницах жителей тех районов Аттики, где полыхают сильные пожары. Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления страны Никос Хардалиас, передает РИА Новости.
Днем во вторник начался сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрыла дороги в районе пожара, дым от которого накрыл Афины. Горожанам советуют плотно закрывать окна и двери.

Ситуация с COVID-19

На утро 4 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 199 523 213. Из них 4 245 640 человек скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 237 950). Следом идут Индия (31 726 507) и Бразилия (19 985 817).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 251 953), Франция (6 242 948), Великобритания (5 951 736), Турция (5 795 665), Аргентина (4 961 880), Колумбия (4 807 979) и Испания (4 523 310).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 161 новый случай инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 117 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 283.
Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6261.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:14Триллер в Фэлештах: мужчина держал в заложниках детей, потом совершил суицид
11:00Жаров: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит
10:46Где в Кишиневе 4 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:33Сколько выпускников сдали экзамены на степень бакалавра в 2021 году
10:18В Еврокомиссии заявили о нехватке информации о безопасности "Спутника V"
09:48Каноистки Олэрашу и Кочу дошли до 1/4 финала в Токио: ожидается заплыв в паре
09:25Анастасия Никита в Токио уступила в 1/4 финала: возможны утешительные поединки
09:09Молдавский легкоатлет Андриан Мардаре прошел в финал на Олимпиаде в Токио
08:38Пока все спали: ничья "Шерифа", пожары в Греции и ситуация с COVID-19
08:30Газ в Молдове подорожает вдвое
08:00Мирзаян: антироссийский поводок на молдавской шее
07:30Святой Фока в Молдове: нельзя печь, купаться и ткать – что правда, а что нет
07:00Самый точный прогноз погоды: снова жарко
00:02Погодные рекорды Молдовы 4 августа
ВчераВрач рассказал, как избежать тромбозов при заражении коронавирусом
ВчераЗачем было делить: Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится
ВчераАмериканцев исключили из честной игры на Олимпиаде
ВчераГаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги
ВчераКурс валют на среду - доллар и евро сдают позиции
ВчераГиперзвуковой провал США: ракета не заводится, даже за большие деньги