https://ru.sputnik.md/20210804/sherif-pozhar-gretsia-covid-19-43544537.html

Пока все спали: ничья "Шерифа", пожары в Греции и ситуация с COVID-19

Пока все спали: ничья "Шерифа", пожары в Греции и ситуация с COVID-19

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общество

греция

фк "шериф"

пожар

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов завершился ничьей для команд "Шерифа" и сербского клуба "Црвена Звезда". Матч прошел в Белграде и закончился со счетом 1:1.На 33-й минуте "Шериф" открыл счет — гол забил Франк Кастаньеда. Сербская команда сравняла счет в конце первого тайма.Ответный матч пройдет 10 августа.Грецию охватили пожарыВласти Греции вынуждены размещать в гостиницах жителей тех районов Аттики, где полыхают сильные пожары. Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления страны Никос Хардалиас, передает РИА Новости.Днем во вторник начался сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрыла дороги в районе пожара, дым от которого накрыл Афины. Горожанам советуют плотно закрывать окна и двери.Ситуация с COVID-19На утро 4 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 199 523 213. Из них 4 245 640 человек скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 237 950). Следом идут Индия (31 726 507) и Бразилия (19 985 817).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 251 953), Франция (6 242 948), Великобритания (5 951 736), Турция (5 795 665), Аргентина (4 961 880), Колумбия (4 807 979) и Испания (4 523 310).В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 161 новый случай инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 117 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 283.Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6261.

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греция, фк "шериф", пожар