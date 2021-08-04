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Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"
Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"
Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"
2021-08-04T13:41+0300
2021-08-04T13:41+0300
россия
сергей шойгу
вакцина
минобороны рф
спутник v
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. С первых дней создания вакцины "Спутник V" Министерство обороны России принимало участие в ее разработке. Об этом заявил руководитель российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."С первых дней ее разработки", – так ответил Шойгу на вопрос, когда Минобороны подключилось к работе над вакциной, сообщает РИА Новости. Он напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе.В мае 2020 года о результатах этих исследований доложили президенту России, и уже к первому июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследований на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу.По словам Шойгу, военные специалисты также участвовали и в разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса.После того как в конце 2019 года китайские ученые опубликовали результаты полной расшифровки генома SARS-CoV-2, специалисты Минобороны РФ в течение двух недель изучили полученную информацию и разработали тест."С момента появления этой информации специалистами войск РХБ-защиты и 48-го Центрального НИИ Минобороны в течение двух недель были изучены его свойства и собран необходимый для выявления возбудителя заболевания ПЦР-набор", – сказал Шойгу.Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
https://ru.sputnik.md/20210717/argentinskie-uchenye-rasskazali-o-dlitelnosti-immuniteta-posle-sputnika-v-35562772.html
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сергей шойгу, вакцина, минобороны рф, спутник v

Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"

13:41 04.08.2021
178
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Перейти в фотобанк
Министерство обороны России принимало участие в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" с первых дней ее создания.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. С первых дней создания вакцины "Спутник V" Министерство обороны России принимало участие в ее разработке. Об этом заявил руководитель российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"С первых дней ее разработки", – так ответил Шойгу на вопрос, когда Минобороны подключилось к работе над вакциной, сообщает РИА Новости. Он напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе.

"Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V". Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность", – рассказал Шойгу.

В мае 2020 года о результатах этих исследований доложили президенту России, и уже к первому июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследований на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу.

"Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. В августе прошлого года она была зарегистрирована и сейчас активно используется для вакцинации военнослужащих и граждан страны", – напомнил глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, военные специалисты также участвовали и в разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса.
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После того как в конце 2019 года китайские ученые опубликовали результаты полной расшифровки генома SARS-CoV-2, специалисты Минобороны РФ в течение двух недель изучили полученную информацию и разработали тест.
"С момента появления этой информации специалистами войск РХБ-защиты и 48-го Центрального НИИ Минобороны в течение двух недель были изучены его свойства и собран необходимый для выявления возбудителя заболевания ПЦР-набор", – сказал Шойгу.

"Тест-системы оперативно зарегистрировали и организовали их производство, что позволило своевременно выявлять очаги коронавируса в войсках. А помимо этого обеспечили передачу существенных тогда объемов, а это десятки тысяч тестов, от Минобороны в гражданское здравоохранение", – отметил Шойгу.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
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