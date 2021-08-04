https://ru.sputnik.md/20210804/shoygu-minoborony-rf-sputnik-v-43553820.html

Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"

Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"

Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины "Спутник V"

2021-08-04T13:41+0300

2021-08-04T13:41+0300

2021-08-04T13:41+0300

россия

сергей шойгу

вакцина

минобороны рф

спутник v

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. С первых дней создания вакцины "Спутник V" Министерство обороны России принимало участие в ее разработке. Об этом заявил руководитель российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."С первых дней ее разработки", – так ответил Шойгу на вопрос, когда Минобороны подключилось к работе над вакциной, сообщает РИА Новости. Он напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе.В мае 2020 года о результатах этих исследований доложили президенту России, и уже к первому июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследований на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу.По словам Шойгу, военные специалисты также участвовали и в разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса.После того как в конце 2019 года китайские ученые опубликовали результаты полной расшифровки генома SARS-CoV-2, специалисты Минобороны РФ в течение двух недель изучили полученную информацию и разработали тест."С момента появления этой информации специалистами войск РХБ-защиты и 48-го Центрального НИИ Минобороны в течение двух недель были изучены его свойства и собран необходимый для выявления возбудителя заболевания ПЦР-набор", – сказал Шойгу.Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.

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сергей шойгу, вакцина, минобороны рф, спутник v