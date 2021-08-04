https://ru.sputnik.md/20210804/skolko-pedagogov-uchebnykh-zavedeniy-vaktsinirovany-moldova-43569323.html

Сколько педагогов и персонала учебных заведений Молдовы вакцинированы

Сколько педагогов и персонала учебных заведений Молдовы вакцинированы

Сколько учителей вакцинировано в Молдове

2021-08-04T19:19+0300

2021-08-04T19:19+0300

2021-08-04T19:25+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

вакцинация

министерство образования, культуры и исследований республики молдова

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Уровень вакцинации персонала в молдавских учебных заведениях достиг показателя в 66,7% (привитых одной дозой) и 41,94 (двумя дозами). Об этом сообщила в среду врио министра образования, культуры и исследований Лилия Поголша на заседании Национального комитета по координации иммунизации анти-COVID-19.По ее данным, в заведениях дошкольного образования привито 28 144 человека, или 60,42% (как минимум одной дозой). Среди персонала в гимназиях и лицеях из 44 088 человек хотя бы одну дозу получили 70,3%.Что касается высшего образования, там из 9399 специалистов иммунизированы как минимум одной дозой 80,7%, обе получили 29,56% от общего количества сотрудников.В сфере профессионального и технического образования из 6883 человек вакцинировано хотя бы одной дозой 55,4%.Как отметила Поголша, до начала учебного года все эти показатели еще вырастут.Согласно последним официальным данным, представленным Минздравом, в Молдове было использовано 1 051 038 доз сыворотки против коронавируса. Общие показатели по вакцинации одной дозой достигли 18%, а двумя иммунизировано 12,71% от общего населения республики.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210802/vakczinacziya-uchiteli-moldova-43479183.html

https://ru.sputnik.md/20210804/vaktsinatsiya-risk-covid-19-43545118.html

https://ru.sputnik.md/20210801/novye-shtamm-koronavirus-43466877.html

молдова

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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация, министерство образования, культуры и исследований республики молдова