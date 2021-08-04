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Столкновение поездов в Чехии - погибли два человека, около 40 ранены
Столкновение поездов в Чехии - погибли два человека, около 40 ранены
В результате столкновения двух поездов Чехии погибли два человека, семь человек находятся в критическом состоянии
2021-08-04T11:44+0300
2021-08-04T11:44+0300
2021-08-04T11:44+0300
общество
в мире
поезд
чехия
столкновение
жертвы
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов на юго-западе Чехии. Еще семь находятся в критическом состоянии, 31 человек получил ранения, однако их жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости."По предварительным данным, в результате столкновения поездов погибли двое человек, еще 38 человек ранены, из них семь человек находятся в критическом состоянии. На месте работают пожарные, медики и полиция. Задействованы три медицинских вертолета, над местом аварии работает также вертолет полиции", - сказал Понцар.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, поезд, чехия, столкновение, жертвы
Столкновение поездов в Чехии - погибли два человека, около 40 ранены
Несколько человек находятся в критическом состоянии.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik.
Два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов на юго-западе Чехии. Еще семь находятся в критическом состоянии, 31 человек получил ранения, однако их жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости
.
"По предварительным данным, в результате столкновения поездов погибли двое человек, еще 38 человек ранены, из них семь человек находятся в критическом состоянии. На месте работают пожарные, медики и полиция. Задействованы три медицинских вертолета, над местом аварии работает также вертолет полиции", - сказал Понцар.