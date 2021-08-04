https://ru.sputnik.md/20210804/stolknovenie-poezd-chekhia-jertvi--43549775.html

Столкновение поездов в Чехии - погибли два человека, около 40 ранены

Столкновение поездов в Чехии - погибли два человека, около 40 ранены

В результате столкновения двух поездов Чехии погибли два человека, семь человек находятся в критическом состоянии

2021-08-04T11:44+0300

2021-08-04T11:44+0300

2021-08-04T11:44+0300

общество

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поезд

чехия

столкновение

жертвы

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов на юго-западе Чехии. Еще семь находятся в критическом состоянии, 31 человек получил ранения, однако их жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости."По предварительным данным, в результате столкновения поездов погибли двое человек, еще 38 человек ранены, из них семь человек находятся в критическом состоянии. На месте работают пожарные, медики и полиция. Задействованы три медицинских вертолета, над местом аварии работает также вертолет полиции", - сказал Понцар.

чехия

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, поезд, чехия, столкновение, жертвы