https://ru.sputnik.md/20210804/svyatoy-foka-moldova-43540474.html

Святой Фока в Молдове: нельзя печь, купаться и ткать – что правда, а что нет

Святой Фока в Молдове: нельзя печь, купаться и ткать – что правда, а что нет

Святой Фока в Молдове

2021-08-04T07:30+0300

2021-08-04T07:30+0300

2021-08-04T08:53+0300

справки

молдова

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Перенос мощей Святого мученика Фоки 4 августа чтят православные христиане, которые придерживаются старого стиля. Святой Фока жил в Синопе во времена императора Траяна, был известен всем добрыми делами и праздниками. Когда его привели в африканскую епархию и спросили об этом, он ревностно проповедовал веру в Господа Иисуса Христа. Епархия хулила Христа и мучила будущего святого - но случилось небывалое: произошло сильное землетрясение, которое погубило мучителей. Но на этом страдания Фоки не закончились: его отвели к царю Траяну, по указанию которого положили в известь. Испытывая муки и молясь, он отдал свою душу в руки Бога.В народе говорят, что Фока несет ответственность за пожары и жару, которые сжигают поля с зерном, а Илие Пэлие считается братом или отцом Святого Илии. В его праздник люди боятся не только пожаров, но и болезней. В этот день собирают душицу, которую женщины используют для окрашивания шерстяных изделий, так как существует поверье, что красная краска, сделанная из собранной в этот день душицы, будет яркая как огонь. Люди верили, что так смогут обезопасить себя от неприятностей, которые могут быть вызваны пожарами.В деревнях стало обычным делом остерегаться огня в этот день не только для тех, кто работает с огнем, но и для тех, кто работает с разными горючими жидкостями и углем. Также не рекомендуется работать в поле. В этот день не пекут, не прядут ковры, нельзя и купаться. Развенчанный миф: священник рассказал, разрешено ли работать в день Святого Фоки В этот день люди должны ходить на службы, молиться и делиться радостью дня, - заявил пастор церкви села Криулянского района Николае Чобану.Священник отметил, что с праздниками в начале августа люди связывают определенные вещи, не соответствующие церковным догматам, такие как пожары, жару, засуху или другие бедствия, которые они приписывают Святому Фоке, в то время как он не имеет ничего общего с этими событиями. По мнению священника, люди поступают неправильно, когда решают весь день на праздник нежиться в постели вместо того, чтобы трудиться. Правильнее, по его словам, отправиться в церковь и помолиться за этих святых.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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