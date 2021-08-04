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Цена на природный газ: подорожание неизбежно
Цена на природный газ: подорожание неизбежно
Цена на природный газ: подорожание неизбежно
2021-08-04T17:05+0300
2021-08-04T17:26+0300
экономика
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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Цена на тысячу кубометров природного газа может достигнуть 200 долларов в этом году, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Он отметил, что в конце октября будет ясна тенденция в изменении цен на газ, но подорожание, по его мнению, неизбежно, поскольку в соседних странах, как и в целом в Европе, цена на природный газ значительно выросла. Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" – основной поставщик газа в нашу республику. Страна покупает голубое топливо у "Газпрома" по соглашению, подписанному в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций "Молдовагаза", правительству Молдовы – 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.
https://ru.sputnik.md/20210804/gaz-zavisimosti-43558652.html
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в молдове, молдова

Цена на природный газ: подорожание неизбежно

17:05 04.08.2021 (обновлено: 17:26 04.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
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Средняя цена на природный газ в этом году может быть в пределах 148 – 200 долларов.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Цена на тысячу кубометров природного газа может достигнуть 200 долларов в этом году, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Появилась разница в 50 долларов, что вынуждает нас обратиться в Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы не оказаться зимой с неспособными оплатить потребление природного газа", – отметил Чебан.

Vadim Ceban - Sputnik Молдова
Вадим Чебан
Глава "Молдовагаз"
Он отметил, что в конце октября будет ясна тенденция в изменении цен на газ, но подорожание, по его мнению, неизбежно, поскольку в соседних странах, как и в целом в Европе, цена на природный газ значительно выросла.
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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В газовой зависимости от соседа: переживет ли Молдова потерю украинского транзита?
15:06
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Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" – основной поставщик газа в нашу республику. Страна покупает голубое топливо у "Газпрома" по соглашению, подписанному в 2008 году.
Это соглашение регулярно продлевается. Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций "Молдовагаза", правительству Молдовы – 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.
100030
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