https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html

Цена на природный газ: подорожание неизбежно

Цена на природный газ: подорожание неизбежно

Цена на природный газ: подорожание неизбежно

2021-08-04T17:05+0300

2021-08-04T17:05+0300

2021-08-04T17:26+0300

экономика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Цена на тысячу кубометров природного газа может достигнуть 200 долларов в этом году, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Он отметил, что в конце октября будет ясна тенденция в изменении цен на газ, но подорожание, по его мнению, неизбежно, поскольку в соседних странах, как и в целом в Европе, цена на природный газ значительно выросла. Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" – основной поставщик газа в нашу республику. Страна покупает голубое топливо у "Газпрома" по соглашению, подписанному в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций "Молдовагаза", правительству Молдовы – 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

https://ru.sputnik.md/20210804/gaz-zavisimosti-43558652.html

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2021

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в молдове, молдова